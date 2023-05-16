Fenerbahçe'de sakatlanan Bright Osayi-Samuel, kritik maçlarda takımını yalnız bırakacak
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Fenerbahçe'de Bright Osayi-Samuel sakatlandı. Nijeryalı yıldız, sarı-lacivertlilerin Trabzonspor ve Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Sivasspor ile oynayacağı maçlarda sahada olamayacak.
Fenerbahçe, Bright Osayi-Samuel'in sakatlandığını açıkladı. Sarı-lacivertlilerin yıldızı kritik maçlarda takımını yalnız bırakacak.
"DARBEYE BAĞLI KANAMA VE YIRTIK TESPİT EDİLDİ"
Fenerbahçe'den yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızdan Bright Osayi Samuel'in antrenmanda aldığı darbe sonrası MR görüntülemesi gerçekleştirilmiştir. Görüntüleme neticesinde sol baldırında kas içinde darbeye bağlı kanama ve yırtık izlenen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunarız." ifadeleri yer aldı.
TRABZONSPOR VE SİVASSPOR MAÇLARINDA YOK
25 yaşındaki Nijeryalı futbolcu Fenerbahçe'nin Trabzonspor ve Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Sivasspor ile oynayacağı maçlarda sahada yer alamayacak.