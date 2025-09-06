Haberler

Fenerbahçe'de Sadettin Saran'ın yönetim kurulu listesi belli oldu

Fenerbahçe'de Sadettin Saran'ın yönetim kurulu listesi belli oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'de başkan adayı olan Sadettin Saran'ın, yönetim kurulu listesi belli oldu. İşte listedeki o isimler...

Süper Lig devi Fenerbahçe'de eylül ayında gerçekleşecek olan seçimli olağanüstü genel kurulu öncesi başkan adayı Sadettin Saran'ın yönetim kurulu listesi belli oldu.

SADETTİN SARAN'IN LİSTESİ BELLİ

500 imza toplayarak seçimde başkan adayı olan Sadettin Saran'ın, yönetim kurulu listesi açıklandı.

İşte Saran'ın yönetim kurulu listesi:

  1. Adem Köz
  2. Orhan Demirel
  3. Yavuz Selim Demir
  4. Ahmet Murat Emanetoğlu
  5. İlker Alkun
  6. Burçin Gözlüklü
  7. Ali Gürbüz
  8. Ertan Torunoğulları
  9. Ufuk Şansal
  10. Recep Uzelli
  11. Cem Ciritçi
  12. Erdem Sezer
  13. Sinan Öncel
  14. Ozan Vural
  15. Taner Sönmezer
  16. Ertuğrul Eren Ergen
  17. İlyas Yılmaz
  18. Gürhan Taşkaya
  19. İlker Arslan
  20. Zeynep Yalım Uzun
  21. Yunus Kılı

Fenerbahçe'de Sadettin Saran'ın yönetim kurulu listesi belli oldu

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Mikrofonu açık unuttu, Trump'a söylediği parayı herkes duydu

Mikrofonu açık unuttu, Trump'a söylediği parayı herkes duydu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'da sistem değişiyor! Takımın yeni beyni belli oldu

Galatasaray'da sistem değişiyor! Takımın yeni beyni belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.