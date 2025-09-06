Fenerbahçe'de Sadettin Saran'ın yönetim kurulu listesi belli oldu
Fenerbahçe'de başkan adayı olan Sadettin Saran'ın, yönetim kurulu listesi belli oldu. İşte listedeki o isimler...
Süper Lig devi Fenerbahçe'de eylül ayında gerçekleşecek olan seçimli olağanüstü genel kurulu öncesi başkan adayı Sadettin Saran'ın yönetim kurulu listesi belli oldu.
SADETTİN SARAN'IN LİSTESİ BELLİ
500 imza toplayarak seçimde başkan adayı olan Sadettin Saran'ın, yönetim kurulu listesi açıklandı.
İşte Saran'ın yönetim kurulu listesi:
- Adem Köz
- Orhan Demirel
- Yavuz Selim Demir
- Ahmet Murat Emanetoğlu
- İlker Alkun
- Burçin Gözlüklü
- Ali Gürbüz
- Ertan Torunoğulları
- Ufuk Şansal
- Recep Uzelli
- Cem Ciritçi
- Erdem Sezer
- Sinan Öncel
- Ozan Vural
- Taner Sönmezer
- Ertuğrul Eren Ergen
- İlyas Yılmaz
- Gürhan Taşkaya
- İlker Arslan
- Zeynep Yalım Uzun
- Yunus Kılı