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Fenerbahçe'de Lukaku ilk antrenmana çıktı

Fenerbahçe'de Lukaku ilk antrenmana çıktı
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Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına devam ederken yeni transfer Lukaku takımla ilk idmanına çıktı. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki antrenmanda kuvvet, pas ve dar alan oyunları yapıldı.

FENERBAHÇE, Süper Lig'in ilk haftasında 15 Ağustos Cumartesi günü deplasmanda Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Sarı-lacivertli ekibin yeni transferi Romelu Lukaku da takımla ilk antrenmanına çıktı.

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı. Ardından sahaya geçen futbolcular, ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleri yaptı. İdmanın devamında 2 gruba ayrılan oyuncular, 5'e 2 top kapma ve pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi. Fenerbahçe, Gençlerbirliği maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayarak saat 20.45'te Ankara'ya hareket edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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