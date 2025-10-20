Fenerbahçe'de oynamış Galatasaray'da şampiyonluklar yaşamıştı! 31 yaşında kulüpsüz kaldı

Bir dönem Türk futbolunun gelecek vadeden isimleri arasında gösterilen Sinan Gümüş, profesyonel kariyerine 2014 yılında Galatasaray formasıyla adım attı.

Sarı-kırmızılı takımda geçirdiği beş sezonda 3 lig şampiyonluğu dahil toplam 8 kupa kazanan Gümüş, bu dönemde özellikle sonradan oyuna girip yaptığı katkılarla taraftarın sevgisini kazandı.

AVRUPA MACERASI: GENOA DÖNEMİ

2019'da İtalya Serie A ekiplerinden Genoa'ya transfer olan Sinan Gümüş, burada aradığı süreyi bulamadı. İtalyan ekibiyle geçirdiği kısa dönemin ardından Antalyaspor'a kiralık olarak döndü ve yeniden Süper Lig'e adım attı.

FENERBAHÇE VE ANTALYASPOR YILLARI

Sinan Gümüş, 2020-21 ve 2021-22 sezonlarında Fenerbahçe forması giydi. Sarı-lacivertli ekipte özellikle yedek kulübesinden katkı vermeye çalışsa da beklenen istikrarı sağlayamadı. Ardından yeniden Antalyaspor'a döndü ve kısa bir süre sonra Eyüpspor kadrosuna dahil oldu.

EYÜP'TEN AYRILDI, TAKIMSIZ KALDI

Eyüpspor'da beklenen performansı sergileyemeyen Sinan Gümüş, sezon sonunda takımdan ayrıldı. 31 yaşındaki futbolcu transfer döneminde menajeri aracılığıyla çeşitli girişimlerde bulunsa da herhangi bir kulüple anlaşma sağlayamadı.

TRANSFER DÖNEMİNİ BEKLİYOR

Transfer sezonunun kapanmasının ardından kulüpsüz kalan Sinan Gümüş'ün, yeni transfer döneminin açılmasını beklediği öğrenildi. Kariyerinde Galatasaray, Fenerbahçe, Antalyaspor, Eyüpspor ve Genoa gibi takımlarda forma giyen oyuncunun, futbol hayatına devam etmek için yeni fırsatları değerlendireceği ifade edildi.