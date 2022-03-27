Fenerbahçe'de ortalık yangın yeri! Mesut Özil, İsmail Kartal'a Almanca küfürler savurdu
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Fenerbahçe'de Mesut Özil ve Ozan Tufan'ın kadro dışı kalmasının yankıları sürüyor. Avrupa basını da olaya geniş yer ayırırken Mesut Özil'in neden kadro dışı kaldığına dair çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Dünyaca ünlü futbolcunun Konyaspor maçının oynandığı akşam soyunma odasında teknik direktör İsmail Kartal'a Almanca küfürler ettiği ve kramponlarını yere fırlattığı öne sürüldü.
Ani bir kararla Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Mesut Özil, özellikle Alman basınında manşetlerden düşmüyor. Dünyaca ünlü futbolcunun, İsmail Kartal ile şiddetli bir tartışma yaşadıktan sonra kadro dışı kaldığı öne sürüldü.
YENİ ROTASI ABD OLACAK
Almanya'da yayın yapan Bild'de çıkan haberde, Mesut Özil ile İsmail Kartal arasında Konyaspor maçının olduğu akşam soyunma odasında büyük bir tartışma yaşandığı iddia edildi. Dünyaca ünlü futbolcunun deneyimli hocaya Almanca küfürler savurduğu ve kramponlarını yere fırlattığı belirtildi. Ayrıca haberde Mesut Özil'in yeni rotasının ABD olacağı öne sürüldü.
Sizce Valerien İsmael Beşiktaş'ta başarılı olacak mı? #Beşiktaş | #Valerienİsmael— Haberler (@Haberler) March 25, 2022