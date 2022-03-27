Fenerbahçe'de ortalık yangın yeri! Mesut Özil, İsmail Kartal'a Almanca küfürler savurdu

Ani bir kararla Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Mesut Özil, özellikle Alman basınında manşetlerden düşmüyor. Dünyaca ünlü futbolcunun, İsmail Kartal ile şiddetli bir tartışma yaşadıktan sonra kadro dışı kaldığı öne sürüldü.

YENİ ROTASI ABD OLACAK

Almanya'da yayın yapan Bild'de çıkan haberde, Mesut Özil ile İsmail Kartal arasında Konyaspor maçının olduğu akşam soyunma odasında büyük bir tartışma yaşandığı iddia edildi. Dünyaca ünlü futbolcunun deneyimli hocaya Almanca küfürler savurduğu ve kramponlarını yere fırlattığı belirtildi. Ayrıca haberde Mesut Özil'in yeni rotasının ABD olacağı öne sürüldü.

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