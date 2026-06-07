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Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda oy kullanma işlemi sona erdi

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Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda oy kullanma işlemi saat 17.00'de sona erdi. Delegeler oylarını kullandıktan sonra sayıma geçilecek.

FENERBAHÇE Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda oy kullanma işlemi sona erdi.

Fenerbahçe Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu, Chobani Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nin yanında yer alan Kenan Evren Lisesi'nin arsasında gerçekleştirildi. Saat 10.00'da başlayan oy kullanma işlemi saat 17.00'de sona erdi. 17.00'ye kadar alana girmiş olan delegeler oylarını sandıklara attıktan sonra sayıma geçilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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