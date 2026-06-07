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Fenerbahçe Kulübünün olağanüstü seçimli genel kurulu

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Fenerbahçe Kulübü'nde olağanüstü seçimli genel kurulda oy verme işlemi sona erdi. Hakan Safi ve Aziz Yıldırım'ın yarıştığı kongrede oylar Chobani Stadı yanındaki eski Kenan Evren Lisesi arsasında kullanıldı.

Fenerbahçe Kulübünde gerçekleştirilen olağanüstü seçimli genel kurulda oy verme işlemi tamamlandı.

Chobani Stadı ile bitişik parselde bulunan eski Kenan Evren Lisesi arsasında yapılan oy verme işlemi, saat 10.00'da başlayıp saat 17.00'de sona erdi.

Kongrede başkan adaylarından Hakan Safi için beyaz, Aziz Yıldırım için de sarı pusula kullanıldı.

Kaynak: AA / Can Öcal
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