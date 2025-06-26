Fenerbahçe'de Olağanüstü Seçim İçin İmza Süreci Tamamlandı

Fenerbahçe'de Olağanüstü Seçim İçin İmza Süreci Tamamlandı
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Fenerbahçe Spor Kulübü'nde olağanüstü genel kurulun yapılabilmesi için gereken imzaların 1 Temmuz Salı günü teslim edileceği açıklandı. İmza kampanyasında yeterli sayıya ulaşıldığı belirtilerek kulüp üyeleri davet edildi.

FENERBAHÇE Spor Kulübü'nde olağanüstü seçimli genel kurulun gerçekleşmesi amacıyla yürütülen imza süreciyle ilgili, süreci başlatan dernekler ve başkan adayları Mahmut Uslu ile Hakan Bilal Kutlualp tarafından ortak bir yazılı açıklama yapıldı. Söz konusu açıklamada toplanan imzaların 1 Temmuz Salı günü kulübe teslim edileceği belirtildi.

Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Fenerbahçe Spor Kulübü Yönetimi'nin olağanüstü genel kurula gitmesi amacıyla başlatılan imza toplama kampanyamız kapsamında, Tüzüğümüzün 20. Maddesinin (2) c bendi uyarınca aidatlarını süresinde ödemiş kongre üyelerinin en az beşte birinin yazılı başvurusu ile kulüp yönetiminin, "bir ay içinde olağanüstü genel kurulu toplantıya çağırma" hükmü doğrultusunda, gerekli olan sayıda imzaya ulaşılmış olup, bu irade resmen ortaya konmuştur.

Toplanan imzalar, 1 Temmuz Salı günü saat 14.00'te Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı'na teslim edilecektir. İmzalatın teslim tarihi, kombine yenileme sürecinin zarar görmemesi öngörülerek imza toplayan grupların ortak aklıyla belirlenmiştir.

İmza veren ya da vermeyen fark etmeksizin, kongre üyelerimizi ve büyük Fenerbahçe taraftarını bu tarih ve saatte kulübümüz önünde, bu demokrasi mücadelesine tanıklık etmeye davet ediyoruz.

Bu süreçte emeği geçen, gönül veren, katkı sunan tüm üyelerimize ve taraftarlarımıza sonsuz teşekkür ederiz.

Toplanan imzaların; kulübümüzün demokrasisi, şeffaflığı ve geleceği açısından hayırlı olmasını temenni ediyoruz."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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