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Fenerbahçe'de Olağanüstü Seçim İçin İmza Kampanyası Başlatıldı

Fenerbahçe'de Olağanüstü Seçim İçin İmza Kampanyası Başlatıldı
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Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a karşı aldığı 1-0'lık derbinin ardından şampiyonluk yarışı zorlaşırken, Denizli'deki kongre üyeleri olağanüstü seçimli genel kurula gitmek için noter huzurunda imza verdi.

0'lık derbi mağlubiyetiyle şampiyonluk yarışında büyük bir yara alan Fenerbahçe'nin olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi için Denizli'deki kongre üyeleri notere imza verdi.

Fenerbahçe'nin, dün akşam sahasında Beşiktaş'a 1-0 kaybetmesi ve şampiyonluk şansının azalması, Denizlili kongre üyelerini harekete geçirdi. Bir önceki seçimde Aziz Yıldırım'ın listesinde bulunan Denizlili iş adamı ve Fenerbahçe Gönüllüleri Derneği Genel Başkanı Emrah Tünay, Fenerbahçe'nin olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi için büyük bir imza kampanyası başlattıklarını açıkladı. Tünay'ın yaptığı bu çağrı Denizli'de de karşılıksız kalmadı.

Sosyal medya üzerinden organize olarak birlikte imza vermeye gelen Fenerbahçeli kongre üyeleri, "Omuzlarımızda tarihi bir sorumluluk var" diyerek Fenerbahçe'nin olağanüstü seçimli genel kurula gitmesi için noter huzurunda imza verdi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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