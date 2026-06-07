Fenerbahçe'de oy verme işlemi sona erdi
Fenerbahçe olağanüstü seçimli genel kurulunda oy verme işlemleri tamamlandı. 27 bin 138 oy kullanılan seçimde sandıklar kapandı, yeni başkan sayım sonucunda belli olacak.
Fenerbahçe olağanüstü seçimli genel kurulunda oy verme işlemleri tamamlandı. 27 bin 138 oy kullanılan seçimin sonuçları için sayıma geçildi.
Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nin yanındaki Kenan Evren Lisesi arsasında gerçekleştirilen Fenerbahçe olağanüstü seçimli genel kurulunda oy verme işlemleri sona erdi. Kullanılan oyların ardında saat 17.00'de sandıklar kapandı. Seçimde 27 bin 138 oy kullanıldığı belirtildi. Fenerbahçe'nin yeni başkanı yapılacak sayımın ardından belli olacak. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı