Fenerbahçe'de Nene ameliyat edildi

Fenerbahçe Kulübü, Malili futbolcu Dorgeles Nene'nin ameliyat edildiğini açıkladı.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada Nene'nin planlı bir operasyon geçirdiği belirtilerek, "Başarıyla tamamlanan operasyon sonrası oyuncumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci, kulübümüzün sağlık ekibi tarafından titizlikle takip edilmektedir. Dorgeles Nene'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, en kısa sürede sağlıklı şekilde takımımıza dönmesini temenni ediyoruz." denildi.