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Fenerbahçe'de neler oluyor! Takımın bel kemiği Pendikspor maçının ilk dakikalarında sakatlandı

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Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Pendikspor'a konuk olduğu maçta yıldız futbolcusu Fred, maçın 8. dakikasında sakatlandı. Fred'in yerine Miha Zajç oyuna dahil oldu.

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında lider Fenerbahçe, Pendikspor'a konuk oldu. Maçın 8. dakikasında takımın yıldızı Fred sakatlandı. Yıldız futbolcunun yerine Zajc oyuna dahil oldu.

MAÇIN BAŞINDA SAKATLANDI

Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu Fred, maçın henüz 8. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı.

Fenerbahçe'de neler oluyor! Takımın bel kemiği Pendikspor maçının ilk dakikalarında sakatlandı

ZAJC OYUNDA

Sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Fred'in yerine Miha Zajç oyuna dahil oldu.

Fenerbahçe'de neler oluyor! Takımın bel kemiği Pendikspor maçının ilk dakikalarında sakatlandı

Kaynak: Haberler.com / Spor

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