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Fenerbahçe'de neler oluyor! Takımın bel kemiği Pendikspor maçının ilk dakikalarında sakatlandı

Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Pendikspor'a konuk olduğu maçta yıldız futbolcusu Fred, maçın 8. dakikasında sakatlandı. Fred'in yerine Miha Zajç oyuna dahil oldu.