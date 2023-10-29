Fenerbahçe'de neler oluyor! Takımın bel kemiği Pendikspor maçının ilk dakikalarında sakatlandı
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Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Pendikspor'a konuk olduğu maçta yıldız futbolcusu Fred, maçın 8. dakikasında sakatlandı. Fred'in yerine Miha Zajç oyuna dahil oldu.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında lider Fenerbahçe, Pendikspor'a konuk oldu. Maçın 8. dakikasında takımın yıldızı Fred sakatlandı. Yıldız futbolcunun yerine Zajc oyuna dahil oldu.
MAÇIN BAŞINDA SAKATLANDI
Sarı-lacivertlilerin yıldız futbolcusu Fred, maçın henüz 8. dakikasında sakatlanarak oyundan çıktı.
ZAJC OYUNDA
Sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan Fred'in yerine Miha Zajç oyuna dahil oldu.
Kaynak: Haberler.com / Spor