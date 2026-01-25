Fenerbahçe'de maça saatler kala sürpriz gelişme

Trendyol Süper Lig'in 19. hafta maçında Fenerbahçe, kendi sahasında ligin iddialı takımlarından Göztepe ile karşı karşıya gelecek. Maça az bir süre kala Fenerbahçe'de önemli bir gelişme yaşandı.

EN-NESYRI MAÇ KADROSUNDA

Fenerbahçe'de Afrika Kupası'ndan dönen ve Serie A ekibi Juventus'a transferi gündemde olan Faslı futbolcu Youssef En-Nesyri, Göztepe maçının kadrosuna dahil edildi. Bu gelişme sarı-lacivertli taraftarlar tarafından şaşkınlık yarattı.

JUVENTUS İLE ANLAŞMAYA VARDI

Juventus, En-Nesyri için Fenerbahçe ile anlaşma sağlamasının ardından oyuncuyla da anlaşma sağlamıştı. Ancak Faslı futbolcu için daha sonra eski kulübü Sevilla da devreye girdi. En-Nesyri'nin geleceği kısa süre içerisinde netlik kazanacak.

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 25 maçta sahaya çıkan deneyimli oyuncu, 8 gol attı ve 1 asist yaptı.