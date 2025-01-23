Üye Girişi
Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Trafikte bunu yapanların ehliyetlerine el konulacak

Trafikte bunu yapanlar yandı! Ehliyetlerine direkt el konulacak
Merkez Bankası faizi 250 baz puan indirdi

Merkez Bankası piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı
Narin cinayeti davasında gerekçeli karar açıklandı! 'Katil kim?' sorusu yine yanıtsız kaldı

Narin Güran cinayeti davasında gerekçeli karar açıklandı
Çoğunun soyadı aynı! Yangın faciasında ölen 78 kişinin isimleri belli oldu

Çoğunun soyadı aynı! Faciada ölen 78 kişinin isimleri belli oldu

Fenerbahçe'de Lyon maçı öncesi deprem! Yıldız futbolcunun omzu çıktı

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Mert Müldür'ün omzu çıktı. Kırmızı kart cezası sebebiyle bu akşam oynanacak olan Lyon maçında forma giyemeyecek olan Müldür'ün, yaklaşık 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de can sıkan bir gelişme yaşandı. Milli futbolcu Mert Müldür'ün omuz çıkığı yaşadığını ve tedavisine başlandığını duyuruldu.

Fenerbahçe'de Lyon maçı öncesi deprem! Yıldız futbolcunun omzu çıktı

Yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mert Müldür'ün yaşadığı omuz sakatlığı sonrası Altunizade Hastanesi'nde kontrolleri gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkiklerde omuz çıkığı teşhisi konulan oyuncumuza gerekli müdahale yapılıp tedavisine başlanmıştır." denildi.

Fenerbahçe'de Lyon maçı öncesi deprem! Yıldız futbolcunun omzu çıktı

HAFTALARCA YOK

Milli oyuncu, kırmızı kart cezası sebebiyle Fenerbahçe'nin Lyon maçında forma giyemeyecekti. Mert Müldür'ün yaklaşık 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Fenerbahçe'de Lyon maçı öncesi deprem! Yıldız futbolcunun omzu çıktı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
img

78 canı 1 dakikalık açıklamayla geçiştirip sırra kadem bastı
img

Bolu'daki facia sonrası akılalmaz görüntü
img

Meşhur bankadan çok konuşulacak altın tahmini
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMetin Öztürk:

zaten kırmızı kart cezasıyla oynayamayacak olan oyuncuya yaptığınız habere bak. rezilsiniz ya.

Yorum Beğen16
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıT Y:

Haber başliği ve içeriği... Ulan ilk başta kendiniz okuyun sonra yayinlayin... Adam maçta oynayamiyor zaten...

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
O belgeyi görmezden gelen Tanju Özcan, kanal kanal gezip kendini aklama derdine düştü

Kanallara çıkıp kendini aklamaya çalışıyor ama belgedeki imzaya dikkat
Kayak merkezindeki facia sonrası herkes aynı soruyu soruyor: Turizm Bakanı nerede?

78 canı 1 dakikalık açıklamayla geçiştirip sırra kadem bastı
Bolu'daki facia sonrası hayrete düşüren görüntü! Bu kez yer Elazığ

Bolu'daki facia sonrası akılalmaz görüntü
Öcalan'ın sözleri çok konuşulur! İşte heyetle gönderdiği mesaj

Öcalan'ın sözleri çok konuşulur! İşte heyetle gönderdiği mesaj
Canlı yayında hayrete düşüren görüntü! Müge Anlı'ya ölüm büyüsü mü yapıldı?

Müge Anlı'ya ölüm büyüsü mü yapıldı?
Grand Kartal Otel'de bir yıl önce kalan misafir yangın riskine dikkat çekmiş

Otel müdürüyle misafir arasında bir yıl önce geçen diyalog

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.