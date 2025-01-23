Fenerbahçe'de Lyon maçı öncesi deprem! Yıldız futbolcunun omzu çıktı
Fenerbahçe'nin milli futbolcusu Mert Müldür'ün omzu çıktı. Kırmızı kart cezası sebebiyle bu akşam oynanacak olan Lyon maçında forma giyemeyecek olan Müldür'ün, yaklaşık 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.
Süper Lig devi Fenerbahçe'de can sıkan bir gelişme yaşandı. Milli futbolcu Mert Müldür'ün omuz çıkığı yaşadığını ve tedavisine başlandığını duyuruldu.
Yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mert Müldür'ün yaşadığı omuz sakatlığı sonrası Altunizade Hastanesi'nde kontrolleri gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkiklerde omuz çıkığı teşhisi konulan oyuncumuza gerekli müdahale yapılıp tedavisine başlanmıştır." denildi.
HAFTALARCA YOK
Milli oyuncu, kırmızı kart cezası sebebiyle Fenerbahçe'nin Lyon maçında forma giyemeyecekti. Mert Müldür'ün yaklaşık 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.