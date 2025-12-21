Haberler

Fenerbahçe'de Lookman'a çılgın teklif! Kazandığının tam 5 katı

Fenerbahçe'de Lookman'a çılgın teklif! Kazandığının tam 5 katı
Güncelleme:
Fenerbahçe, Atalanta'dan ayrılması beklenen yıldız futbolcu Ademola Lookman için transfer girişimlerine başladı. Şu anda Atalanta'dan yıllık 1.8 milyon euro kazanan Lookman'a Fenerbahçe, onuslarla birlikte yıllık 10 milyon euro teklif etti. Lookman'ın teklifi kabul etmesi durumunda Atalanta ile bonservis pazarlıklarına başlanacak.

  • Fenerbahçe, Atalanta'dan ayrılması beklenen Ademola Lookman'a yıllık 10 milyon euro teklif etti.
  • Ademola Lookman şu anda Atalanta'dan yıllık net 1.8 milyon euro kazanıyor.
  • Atalanta, Ademola Lookman için 50 milyon euro bonservis bekliyor.

Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın da gündeminde olan Ademola Lookman için harekete geçti.

LOOKMAN İÇİN İLK TEKLİF YAPILDI

Fenerbahçe, Atalanta'dan ayrılması beklenen Ademola Lookman için devreye girerek yıldız futbolcu için kesenin ağzını açtı. Fenerbahçe yönetimi, Nijeryalı futbolcunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi ve ilk teklif yapıldı.

KAZANDIĞININ 5 KATI TEKLİF EDİLDİ

Sarı-lacivertlilerin, şu anda Atalanta'dan yıllık net 1.8 milyon euro kazanan Ademola Lookman'a bonuslarla birlikte yıllık 10 milyon euro önerdiği, yıldız ismin teklifi kabul etmesi durumunda kulübü ile bonservis pazarlıklarına başlanacağı öğrenildi.

ATALANTA'NIN İSTEDİĞİ RAKAM

Öte yandan İtalyan ekibinin de 28 yaşındaki yıldız için istediği bonservis belli oldu. Atalanta'nın 1.5 yıl daha sözleşmesi olan Lookman'dan 50 milyon euro bonservis beklediği ifade ediliyor.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon toplamda 16 maça çıkan Lookman, bu maçlarda takımı adına 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıYargic:

Bir futbolcunun piyasa değerinin yükselmesi için çok iyi top oynamasına gerek yok. Galatasaray'ın ilgilenmesi yeterlidir.

Yorum Beğen28
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMehmet aksoy:

bu paraların kaynağı nee ?

Yorum Beğen17
Yorum Beğenme4
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıYok canım:

Bu paraların kaynağı şöyle,gese Nin sponsorlarından bulmuş Fenerbahçe. Teşekkürler dursun başkan türk futbolunun önünü açtın.

yanıt3
yanıt2
Haber Yorumlarıfatih yıldırım:

LA BU FENER YÖNETİMİ YA TRASFERDEN ANKAMADIĞI İÇİN GAKATASARAYIN MÜŞTERİ OLDUĞU FUTBOLCULARIN PEŞİNE DÜŞÜYOR YADA BU İKİ TAKIM DANIŞIKLI DÖVĞŞ İÇİN LİGDE HER ZAMAN 1NCİ VE 2NCİ OLMAK İÇİN ORTAK ÇALIŞIYORLAR.

Yorum Beğen9
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

title