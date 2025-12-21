Fenerbahçe'de Lookman'a çılgın teklif! Kazandığının tam 5 katı
Fenerbahçe, Atalanta'dan ayrılması beklenen yıldız futbolcu Ademola Lookman için transfer girişimlerine başladı. Şu anda Atalanta'dan yıllık 1.8 milyon euro kazanan Lookman'a Fenerbahçe, onuslarla birlikte yıllık 10 milyon euro teklif etti. Lookman'ın teklifi kabul etmesi durumunda Atalanta ile bonservis pazarlıklarına başlanacak.
Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın da gündeminde olan Ademola Lookman için harekete geçti.
LOOKMAN İÇİN İLK TEKLİF YAPILDI
Fenerbahçe, Atalanta'dan ayrılması beklenen Ademola Lookman için devreye girerek yıldız futbolcu için kesenin ağzını açtı. Fenerbahçe yönetimi, Nijeryalı futbolcunun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi ve ilk teklif yapıldı.
KAZANDIĞININ 5 KATI TEKLİF EDİLDİ
Sarı-lacivertlilerin, şu anda Atalanta'dan yıllık net 1.8 milyon euro kazanan Ademola Lookman'a bonuslarla birlikte yıllık 10 milyon euro önerdiği, yıldız ismin teklifi kabul etmesi durumunda kulübü ile bonservis pazarlıklarına başlanacağı öğrenildi.
ATALANTA'NIN İSTEDİĞİ RAKAM
Öte yandan İtalyan ekibinin de 28 yaşındaki yıldız için istediği bonservis belli oldu. Atalanta'nın 1.5 yıl daha sözleşmesi olan Lookman'dan 50 milyon euro bonservis beklediği ifade ediliyor.
SEZON PERFORMANSI
Bu sezon toplamda 16 maça çıkan Lookman, bu maçlarda takımı adına 3 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.