Levent Mercan'ın sol arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildi

Fenerbahçe, Gaziantep FK maçında sakatlanan Levent Mercan'ın sol bacak arka adalesinde kısmi yırtık tespit edildiğini açıkladı. Oyuncunun tedavisine başlandığı belirtildi.

FENERBAHÇE, dün akşam oynanan Gaziantep FK maçında sakatlık yaşayan Levent Mercan'ın sol bacak arka adalesinde kısmı yırtık tespit edildiğini açıkladı.

Süper Lig'in 27'nci haftasında Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'yı 4-1 mağlup ettiği karşılaşmada Levent Mercan, ilk yarıda yaşadığı sakatlık sonrasında devre arasında oyundan çıkmıştı. Oyuna devam edemeyen Levent Mercan'ın sağlık durumuyla ilgili Fenerbahçe'den açıklama geldi. Sarı-lacivertli kulüpten Levent Mercan'ın sağlık durumuyla ilgili yapılan açıklamada, "Futbol A Takımımızın oyuncusu Levent Mercan'ın dün akşam oynanan Gaziantep FK maçında yaşadığı sakatlık sonrası Ataşehir MedicanaSaglik Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan değerlendirme neticesinde sol bacak arka adalede kısmi yırtık tespit edilen oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadeleri kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İsrail Savunma Bakanı Katz: İran İstihbarat Bakanı öldürüldü

İsrail cephesinden savaşta dengeleri altüst edecek iddia
Bir an bile tereddüt etmedi! 'İnsanlık ölmemiş' dedirten görüntü

Bir an bile tereddüt etmedi
Kanadalı gazeteci Slabinski: Netanyahu'nun hayatını kaybettiğine dair güvenilir raporlar var

Görüntüler şüphe uyandırmıştı! Rapor doğruysa yer yerinden oynar
FIFA'dan Osimhen'e kötü haber

Osimhen'e kötü haber
Görüntüler Kısmetse Olur Cansel'i çılgına çevirdi! Sertaç Ortaç ile aşk mı yaşıyor?

Görüntüler Kısmetse Olur Cansel'i çılgına çevirdi
Bir an bile tereddüt etmedi! 'İnsanlık ölmemiş' dedirten görüntü

Bir an bile tereddüt etmedi
Evet yanlış duymadınız! Dünya Kupası YouTube'da yayınlanacak

Daha önce böylesi görülmedi! Haberi okuyanlar inanamıyor
Küba'dan Trump'a rest: Aşılması imkansız bir direnişle karşılaşırsın

"Alma onuru benim olacak" dediği ülkeden Trump'a tarihi rest