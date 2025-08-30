Her an açıklanabilir! İşte Ali Koç'un teknik direktör adayları

Süper Lig devi Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho ile yolların ayrılmasının ardından yönetim kurulu olağanüstü toplandı. Sarı-lacivertlilerde gerçekleştirilen toplantıda yeni teknik direktörün kim olacağı konusunda görüşmeler yapıldı.

TAM 5 ADAY VAR

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, yapılan toplantı sonucunda Sarı-lacivertlilerde teknik direktör adaylarının sayısı beşe indi. Roger Schmidt, Edin Terziç, Vincenzo Montella, Emre Belözoğlu ve İsmail Kartal.

ALİ KOÇ KARAR VERECEK

En yakın maçını pazar günü Gençlerbirliği ile oynayacak Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç'un kısa süre içerisinde ekibiyle ortak bir fikre vararak takımının yeni teknik direktörünü seçmesi bekleniyor.