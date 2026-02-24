Haberler

Fenerbahçe'de kırmızı alarm

Fenerbahçe'de kırmızı alarm
Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçına ilk 11'de başlayan stoperler Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde sakatlanması sonucunda kadroda mevkisi stoper olan iki isim genç futbolcular Yiğit Efe Demir ve Kamil Efe Üregen kaldı. Geçtiğimiz hafta UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Nottingham Forest maçında da Milan Skriniar sakatlanmıştı. Bu sakatlıklar sonucunda sarı-lacivertliler, stoper mevkisinde ciddi bir krizle karşı karşıya.

  • Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 23'üncü haftasında Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldığı maçta stoperler Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde sakatlandı.
  • Fenerbahçe'nin kadrosunda mevkisi stoper olan iki genç oyuncu Yiğit Efe Demir ve Kamil Efe Üregen kaldı.
  • Fenerbahçe'nin Fransız orta sahası Matteo Guendouzi, Kasımpaşa maçının büyük bölümünde stoper oynadı.

Sezon içerisinde birçok sakatlıkla boğuşan Fenerbahçe'ye bu konuda kötü haberler üst üste gelmeye devam ediyor.

MEVKİSİ STOPER OLAN İKİ İSİM KALDI

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 23'üncü haftasında sahasında ağırladığı Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldığı maça ilk 11'de başlayan iki stoperi Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde sakatlanarak oyundan çıktı. Bu sakatlıkların ardından sarı-lacivertli ekibin kadrosunda mevkisi stoper olan iki genç isim Yiğit Efe Demir ve Kamil Efe Üregen kaldı.

GUENDOUZI STOPER OYNADI

Fenerbahçe'nin Fransız orta sahası Matteo Guendouzi, Kasımpaşa maçının büyük bölümünde stoper oynadı. 38'inci dakikada Jayden Oosterwolde'nin sakatlanmasının ardından oyuna N'Golo Kante dahil oldu. Teknik direktör Domenico Tedesco bu değişikliğin ardından Matteo Guendouzi'yi stoper bölgesinde görevlendirdi.

MERT MÜLDÜR STOPERE

Sarı-lacivertli ekipte, sakatlanan stoperlerin bir süre olmayacak olması nedeniyle stoper mevkisinde Mert Müldür'ün oynaması yüksek ihtimal olarak görülüyor. Savunmanın her bölgesinde görev yapabilen Mert Müldür'ün UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu Play-Off rövanşındaki Nottingham Forest maçında teknik direktör Domenico Tedesco'nun stoperde Yiğit Efe Demir'in yanındaki tercihi olması bekleniyor.

