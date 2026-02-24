Fenerbahçe'de kırmızı alarm

Sezon içerisinde birçok sakatlıkla boğuşan Fenerbahçe'ye bu konuda kötü haberler üst üste gelmeye devam ediyor.

MEVKİSİ STOPER OLAN İKİ İSİM KALDI

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 23'üncü haftasında sahasında ağırladığı Kasımpaşa ile 1-1 berabere kaldığı maça ilk 11'de başlayan iki stoperi Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde sakatlanarak oyundan çıktı. Bu sakatlıkların ardından sarı-lacivertli ekibin kadrosunda mevkisi stoper olan iki genç isim Yiğit Efe Demir ve Kamil Efe Üregen kaldı.

GUENDOUZI STOPER OYNADI

Fenerbahçe'nin Fransız orta sahası Matteo Guendouzi, Kasımpaşa maçının büyük bölümünde stoper oynadı. 38'inci dakikada Jayden Oosterwolde'nin sakatlanmasının ardından oyuna N'Golo Kante dahil oldu. Teknik direktör Domenico Tedesco bu değişikliğin ardından Matteo Guendouzi'yi stoper bölgesinde görevlendirdi.

MERT MÜLDÜR STOPERE

Sarı-lacivertli ekipte, sakatlanan stoperlerin bir süre olmayacak olması nedeniyle stoper mevkisinde Mert Müldür'ün oynaması yüksek ihtimal olarak görülüyor. Savunmanın her bölgesinde görev yapabilen Mert Müldür'ün UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu Play-Off rövanşındaki Nottingham Forest maçında teknik direktör Domenico Tedesco'nun stoperde Yiğit Efe Demir'in yanındaki tercihi olması bekleniyor.