Fenerbahçe'de Karagümrük yenilgisi sonrası acil durum toplantısı

Trendyol Süper Lig'in 26. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e 2-0 yenilen Fenerbahçe, zirve yolunda ağır bir yara aldı.

ŞAMPİYONLUK YOLUNDA YARA ALDI

Sarı-lacivertliler, bu mağlubiyetle birlikte şampiyonluk yolunda büyük bir yara aldı ve maç fazlasıyla rakibinin 4 puan gerisinde kaldı.

MAÇ SONUNDA ACİL DURUM TOPLANTISI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe yönetimi, kaybedilen maç sonrasında apar topar harekete geçti. Şu sıralarda tam kadro acil durum toplantısı yapan Fenerbahçe'de Başkan Sadettin Saran'ın radikal kararlar alması bekleniyor.