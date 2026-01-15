Fenerbahçe'de Kante için uçuş planı hazır: İmza aşamasına gelindi

Fenerbahçe, dünyaca ünlü yıldız N'Golo Kanté transferinde sona yaklaştı. Sarı-lacivertli kulüpte yöneticilerin 16 Ocak'ta Abu Dabi'ye gideceği, görüşmelerin imza aşamasına geldiği öne sürüldü.

UÇUŞ PROGRAMI NETLEŞTİ

Aktarılan bilgilere göre Fenerbahçe'de Ertan Torunoğulları, sportif direktör Devin Özek, Ömer Topbaş ve Berke Çelebi'nin 16 Ocak saat 00.55'te Abu Dabi'ye uçacağı belirtildi. Heyetin, transfer sürecini sonuçlandırmak üzere görüşmeler yapacağı ifade edildi.

DÖNÜŞ PLANI VE MAÇ PROGRAMI

Sarı-lacivertli ekibin 18 Ocak saat 06.35'te İstanbul'a dönmesinin planlandığı kaydedildi. Yönetimin dönüşün hemen ardından aynı gün 09.30'da İstanbul'dan Antalya'ya geçerek maç programına katılacağı aktarıldı.

2.5 YILLIK SÖZLEŞME PLANI

Fenerbahçe'nin Fransız yıldız N'Golo Kanté ile 2,5 yıllık sözleşme imzalamayı hedeflediği belirtildi. Daha önce Dubai'de yapılan görüşmelerde Kanté ile prensip anlaşmasına varıldığı ve heyetin Türkiye'ye döndüğü de hatırlatıldı.

TORUNOĞULLARI: GELİYOR

Fenerbahçe yöneticisi Ertan Torunoğulları'nın, kupada Beyoğlu Yeni Çarşı maçını tribünden takip ettiği ve "Kanté geliyor mu?" sorusuna "Geliyor" yanıtını verdiği öne sürüldü.

SARAN: BAKACAĞIZ

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın ise Beyoğlu Yeni Çarşı maçının ardından transfer sorusuna "Bakacağız" diyerek yanıt verdiği aktarıldı.

KARİYER ÖZETİ

Chelsea'den 2023 yılında ayrılarak Al-Ittihad'a transfer olan 34 yaşındaki N'Golo Kanté, kariyerinde 533 resmi maçta 33 gol ve 39 asistlik katkı verdi.