Fenerbahçe'de kalacak mı? Ali Koç'tan Jose Mourinho için son karar

Fenerbahçe'de kalacak mı? Ali Koç'tan Jose Mourinho için son karar
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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu yaptığı toplantının ardından oy çokluğuyla teknik direktör Jose Mourinho ile gelecek sezonda da devam etme kararı aldı.

Fenerbahçe'deki geleceği tartışılan Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun Sarı-lacivertlilerdeki geleceği belli oldu.

MOURINHO İLE YOLA DEVAM

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde Jose Mourinho ile görüşmek üzere Londra'ya gitmişti. İkili arasında gerçekleşen toplantıda alınan karar da belli oldu. Fenerbahçe, 62 yaşındaki teknik adam Mourinho ile yola devam kararı aldı. Yönetim kurulu ile istişare yapan Ali Koç'un oy çokluğu ile Portekizli hoca ile yola devam kararı aldığı öğrenildi.

FENERBAHÇE KARNESİ

Geçtiğimiz sezonun başında Fenerbahçe'nin başına geçen Jose Mourinho, 56 maçta takımın başında yer aldı. Bu maçlarda 35 galibiyet elde eden tecrübeli hoca, 12 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı ve 2.09 puan ortalaması yakaladı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıZeynel Alpaydın:

İkinizi de göndereceğiz seni bu taraftar gönderecek Ali efendi kaçışın yok çırpındıkça batıyorsun.

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Haber YorumlarıSelim Güler:

Bence Ali koc cok isabetli karar Verdi,Maurinho seneye cok basarili olacaktir diye düsünüyorum.

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Haber YorumlarıMelike Taştan:

Morinho nun yerinin garanti olduğuna yemin edebilirim ama kanitlayamam. gidecek olsaydı 3 kulvardaki kupaların hepsini kaybettiği kesinleştiğinde giderdi. Gitmeyeceği kabak gibi ortada hala ne diye boş yapıyorsunuz?

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Haber YorumlarıSamet Demir:

yazık şu fenere ya, galatasaraylı olarak ben üzülüyorum

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