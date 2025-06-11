Fenerbahçe'de kalacak mı? Ali Koç'tan Jose Mourinho için son karar

Fenerbahçe'deki geleceği tartışılan Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun Sarı-lacivertlilerdeki geleceği belli oldu.

MOURINHO İLE YOLA DEVAM

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, geçtiğimiz günlerde Jose Mourinho ile görüşmek üzere Londra'ya gitmişti. İkili arasında gerçekleşen toplantıda alınan karar da belli oldu. Fenerbahçe, 62 yaşındaki teknik adam Mourinho ile yola devam kararı aldı. Yönetim kurulu ile istişare yapan Ali Koç'un oy çokluğu ile Portekizli hoca ile yola devam kararı aldığı öğrenildi.

FENERBAHÇE KARNESİ

Geçtiğimiz sezonun başında Fenerbahçe'nin başına geçen Jose Mourinho, 56 maçta takımın başında yer aldı. Bu maçlarda 35 galibiyet elde eden tecrübeli hoca, 12 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı ve 2.09 puan ortalaması yakaladı.