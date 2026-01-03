Haberler

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan isim için sıraya girdiler

Güncelleme:
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Rodrigo Becao'nun yeni adresi İtalya olabilir. Fiorentina'nın transfer listesine giren Becao için Serie A ekibi, yaklaşık 5 milyon euro civarında bir bonservis bedeli belirlediği iddia edildi. Fenerbahçe'nin bu teklife nasıl bir yaklaşım sergileyeceği merakla bekleniyor.

  • Fiorentina, Fenerbahçe'den ayrılması gündemde olan Rodrigo Becao'yu transfer listesine ekledi.
  • Fiorentina, Becao transferi için yaklaşık 5 milyon euro bonservis bedeli düşünüyor.
  • Rodrigo Becao, Fenerbahçe formasıyla 38 maçta 2 gol attı ve 1 asist yaptı.

Rodrigo Becao'nun Fenerbahçe'den ayrılığı gündemdeyken, İtalya'dan dikkat çeken bir haber geldi. Habere göre Fiorentina, Brezilyalı savunmacıyı transfer listesine ekledi.

5 MİLYON EURO'LUK BONSERVİS PLANI

Serie A temsilcisinin, Becao transferi için yaklaşık 5 milyon euro civarında bir bonservis bedeli düşündüğü ifade edildi. Görüşmelerin hangi aşamada olduğu ve Fenerbahçe'nin bu teklife yaklaşımı merak konusu oldu.

FENERBAHÇE KARNESİ: 38 MAÇTA 3 SKOR KATKISI

Rodrigo Becao, sarı-lacivertli formayla toplam 38 karşılaşmada görev aldı. Brezilyalı stoper bu süreçte 2 gol atarken 1 asistlik katkı sağladı.

