Fenerbahçe'de kadro dışı kalan isim için sıraya girdiler

Rodrigo Becao'nun Fenerbahçe'den ayrılığı gündemdeyken, İtalya'dan dikkat çeken bir haber geldi. Habere göre Fiorentina, Brezilyalı savunmacıyı transfer listesine ekledi.

5 MİLYON EURO'LUK BONSERVİS PLANI

Serie A temsilcisinin, Becao transferi için yaklaşık 5 milyon euro civarında bir bonservis bedeli düşündüğü ifade edildi. Görüşmelerin hangi aşamada olduğu ve Fenerbahçe'nin bu teklife yaklaşımı merak konusu oldu.

FENERBAHÇE KARNESİ: 38 MAÇTA 3 SKOR KATKISI

Rodrigo Becao, sarı-lacivertli formayla toplam 38 karşılaşmada görev aldı. Brezilyalı stoper bu süreçte 2 gol atarken 1 asistlik katkı sağladı.