Fenerbahçe'de kadro dışı kalan isim için sıraya girdiler
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Rodrigo Becao'nun yeni adresi İtalya olabilir. Fiorentina'nın transfer listesine giren Becao için Serie A ekibi, yaklaşık 5 milyon euro civarında bir bonservis bedeli belirlediği iddia edildi. Fenerbahçe'nin bu teklife nasıl bir yaklaşım sergileyeceği merakla bekleniyor.
- Fiorentina, Fenerbahçe'den ayrılması gündemde olan Rodrigo Becao'yu transfer listesine ekledi.
- Fiorentina, Becao transferi için yaklaşık 5 milyon euro bonservis bedeli düşünüyor.
- Rodrigo Becao, Fenerbahçe formasıyla 38 maçta 2 gol attı ve 1 asist yaptı.
Rodrigo Becao'nun Fenerbahçe'den ayrılığı gündemdeyken, İtalya'dan dikkat çeken bir haber geldi. Habere göre Fiorentina, Brezilyalı savunmacıyı transfer listesine ekledi.
5 MİLYON EURO'LUK BONSERVİS PLANI
Serie A temsilcisinin, Becao transferi için yaklaşık 5 milyon euro civarında bir bonservis bedeli düşündüğü ifade edildi. Görüşmelerin hangi aşamada olduğu ve Fenerbahçe'nin bu teklife yaklaşımı merak konusu oldu.
FENERBAHÇE KARNESİ: 38 MAÇTA 3 SKOR KATKISI
Rodrigo Becao, sarı-lacivertli formayla toplam 38 karşılaşmada görev aldı. Brezilyalı stoper bu süreçte 2 gol atarken 1 asistlik katkı sağladı.