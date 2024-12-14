Fenerbahçe'de isyan çıktı: Takımın yarısı Mourinho'yu şikayet etti

Hem Beşiktaş hem de Bilbao karşısında alınan mağlubiyetlerin ardından Fenerbahçe'de ortalık karıştı. UEFA Avrupa Ligi'ndeki mücadele sonrası ise sarı-lacivertli taraftarlar yoğun tepki göstermişti.

Fenerbahçe'deki bu gelişmelere şimdi de futbolcuların Mourinho'dan şikayetçi olması eklendi. İşte 7 futbolcunun yönetimle yaptığı o görüşme. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un dün Samandıra'ya giderek teknik heyet ve oyuncularla bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

TAKIMDA İSYAN ÇIKTI

Sarı-Lacivertliler'de forma giyen ve giymeyen oyuncuların hedefinde de teknik direktör Jose Mourinho var. Fenerbahçe'de forma giyen birçok futbolcu, Mourinho'nun tercihleri nedeniyle adeta isyan noktasına geldi. Tecrübeli teknik direktörün taktik anlayışı ve oyuncu tercihlerinden rahatsız olan futbolcuların bu durumu asbaşkan Acun Ilcalı ile paylaştığı da gelen haberler arasında.

ACUN ILICALI'YA ŞİKAYET ETTİLER

Takvim'de yer alan habere göre Fenerbahçe'nin yıldız oyuncularından Osayi Samuel, Becao, Çağlar Söyüncü, İsmail Yüksek, Fred, İrfan Can ve Cenk Tosun gibi oyuncuların Mourinho'dan rahatsız oldukları ve bunu sık sık gündeme getirdikleri öğrenildi.

Forma giyen futbolcuların Mourinho'nun oyun planında inatçı olduklarını dile getirdikleri, yedek bekleyen oyuncuların da formda olmalarına rağmen süre alamadıklarını vurguladıkları belirtildi.