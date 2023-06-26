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Fenerbahçe'de İsmail Kartal dönemi başlıyor! Hac dönüşü imzayı atacak

Spor Haberleri

Fenerbahçe'de teknik direktör düğümü çözülüyor. Sarı-lacivertliler, İsmail Kartal ile anlaşmaya çok yakın. Hac için gittiği Arabistan'dan perşembe günü İstanbul'a dönecek olan İsmail Kartal, Ali Koç ile görüştükten sonra resmi imzayı atacak.

Fenerbahçe'de başkan Ali Koç teknik direktör konusunda son kararını verdi. Abdullah Avcı ile de görüştüğü belirtilen Koç'un İsmail Kartal ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

YENİDEN TAKIMIN BAŞINA GEÇİYOR

Fenerbahçe'de üçüncü İsmail Kartal dönemi başlıyor. Başkan Ali Koç'un İsmail Kartal'da karar kıldığı ve yeni sezonda takımı deneyimli hocaya emanet edeceği öne sürüldü.

PERŞEMBE GÜNÜ İSTANBUL'DA

Hac için Arabistan'da bulunan İsmail Kartal, perşembe günü İstanbul'da olacak. Deneyimli hocanın daha sonra Ali Koç ile gerçekleştireceği görüşmenin ardından sarı-lacivertli kulübe resmi imzayı atması bekleniyor.

Haberler.com - Spor

İsmail Kartal Fenerbahçe Spor Haberler

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Yorumlar (3)

Malatyalı:

Avanaklarin ve krizlerin bol olduğu ulkede bulunuyoruz. Ekonomiyi nasil gundemden dusurecekler.

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orhan duz:

Haberde kodlama var hac dönüşü muhterem bir baskan

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ali ali:

Alikoc bi gitt artik kurtulalim senden ne ismail kartali yaa

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