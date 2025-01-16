Üye Girişi
Haberler
ABD'nin 'Suriye'yi terk edin' talimatı Kandil ile YPG arasında savaş çıkarttı

ABD'nin talimatı terör örgütünü karıştırdı! Kandil'den tehdit telefonu
Emekliye verilecek bayram ikramiyesi belli oldu

Milyonlarca emeklinin kilitlendiği rakam AK Parti kulislerinden sızdı
Gazze'deki ateşkes anlaşması Suriye'de coşkuyla kutlandı

Türkiye'nin yanı başında Gazze coşkusu! İki slogan dikkat çekti
Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat adliyeye sevk edildi

4 gün önce gözaltına alınan Rıza Akpolat'la ilgili sıcak gelişme

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci hakkında yeni gelişme

Haberin videosunu izle
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci, teknik direktör Jose Mourinho'dan formayı alacak. Sarı-Lacivertli ekip ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalayan milli futbolcu, daha fazla süre bulacak.

Şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sarı-Lacivertliler ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalayan İrfan Can, teknik direktör Jose Mourinho'dan formayı alacak.

Tecrübeli yıldızın, Adana Demirspor maçıyla beraber daha fazla süre bulacağı ifade edildi. İrfan Can'ın özellikle lig ve Avrupa'daki mücadelelerde rotasyona dahil edileceği bildirildi.

3 GOLE KATKI SAĞLADI

29 yaşındaki futbolcu, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 22 resmi maçta 1 gol attı ve 2 asist yaptı.

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci hakkında yeni gelişme
Haberler.com / Fatih Kayalı - Spor
img

Bu teklifi kimse reddedemez! Cimbom'a Zaha piyangosu vurdu
img

Bomba iddiaya jet yalanlama
img

Muhabirin sorduğu iddia Bakan Tekin'i kızdırdı: İspatlasınlar
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kavgayla sarsılan Menzil Cemaati üyeleri konut ihlalinden karakolluk oldu

Kardeşler arasındaki gerilim üyelere sıçradı, tümü karakolluk oldu
Futbolcusu Fatih Terim'in yüzüne su fırlattı, her gören aynı yorumu yaptı

Görüntüyü izleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada Türkiye detayı

Hamas'ın ateşkes sonrası yaptığı açıklamada 'Türkiye' detayı
Suriye geçici hükümetinden Türkiye'ye vergi şoku! Ticaret durma noktasına geldi

Suriye geçici hükümetinden Türkiye'ye vergi şoku
Başımıza taş yağacak! Hamile karısını bırakıp yengesiyle kaçtı

Müge Anlı'da "Başımıza taş yağacak" dedirten olay
Sarp Levendoğlu'nun çocuk istememe nedeni şaşırttı

"Çocuk istemiyorum" dedi! Sebebi ise bir hayli enteresan

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.