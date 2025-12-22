Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci dönemi sona eriyor

Süper Lig devi Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli yönetim ile teknik heyetin yaptığı toplantının ardından milli futbolcuyla yolların ayrılması yönünde karar alındı.

KİRALIK YA DA SATIŞ SEÇENEĞİ MASADA

Yapılan değerlendirmeler sonucunda İrfan Can Kahveci için kiralık ya da bonservisiyle satış seçeneklerinin gündeme geldiği öğrenildi. Yönetimin, oyuncunun geleceğiyle ilgili bu iki alternatif üzerinden süreci yürütme kararı aldığı belirtildi.

RESMİ ADIMLAR BEKLENİYOR

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; alınan kararın ardından İrfan Can Kahveci'nin temsilcisiyle temasların hızlanması beklenirken, transfer sürecine dair resmi adımların önümüzdeki günlerde atılması öngörülüyor.