Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci dönemi sona eriyor

Fenerbahçe'de yönetim ve teknik heyetin toplantısı sonrası aylardır kadro dışı olan İrfan Can Kahveci için kiralık ya da satış yoluyla yolların ayrılması kararı alındı.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de kadro dışı kalan İrfan Can Kahveci ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertli yönetim ile teknik heyetin yaptığı toplantının ardından milli futbolcuyla yolların ayrılması yönünde karar alındı.

KİRALIK YA DA SATIŞ SEÇENEĞİ MASADA

Yapılan değerlendirmeler sonucunda İrfan Can Kahveci için kiralık ya da bonservisiyle satış seçeneklerinin gündeme geldiği öğrenildi. Yönetimin, oyuncunun geleceğiyle ilgili bu iki alternatif üzerinden süreci yürütme kararı aldığı belirtildi.

RESMİ ADIMLAR BEKLENİYOR

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre; alınan kararın ardından İrfan Can Kahveci'nin temsilcisiyle temasların hızlanması beklenirken, transfer sürecine dair resmi adımların önümüzdeki günlerde atılması öngörülüyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıDragoz:

irfan can klasında 20 futbolcu varmıdır süper ligde bence yoktur bun yapılan ne şimdi amaç ne ama ülkenin çivbisi çıkmışken furtbol mu normal kalacaktı

Yorum Beğen13
Yorum Beğenme6
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFatih Başabak:

Fatih Tekke deli gibi istiyordu TS forması çok yakışır güzel asistler de yaparsın bro.

Yorum Beğen15
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber Yorumları9kn8ktkpyy:

FB ile hem rakipler hem de kendisi uğraşıyor. Bu şartlarda şampiyonluk hayal

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme5
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

