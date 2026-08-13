Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat'ın transferi için Gençlerbirliği ile anlaştı

FENERBAHÇE, kaleci İrfan Can Eğribayat'ın transferi konusunda Gençlerbirliği ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 2022-2023 sezonundan bu yana Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Eğribayat'a kulübe verdiği emek ve katkılar için teşekkür edilerek, kariyerinin yeni döneminde başarılar dilendi.

Fenerbahçe'nin açıklamasında, "Kulübümüz, futbolcumuz İrfan Can Eğribayat'ın transferi konusunda Gençlerbirliği ile anlaşmaya varmıştır. 2022-2023 sezonundan bu yana çubuklu formamızı taşıyan İrfan Can'a, Fenerbahçemize verdiği emek ve katkılar için teşekkür ediyor; kariyerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun İrfan Can Eğribayat" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı