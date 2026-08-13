Haberler

Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat'ın transferi için Gençlerbirliği ile anlaştı

Fenerbahçe, İrfan Can Eğribayat'ın transferi için Gençlerbirliği ile anlaştı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe, 2022-2023 sezonundan bu yana formasını giyen kaleci İrfan Can Eğribayat'ın transferi konusunda Gençlerbirliği ile anlaşmaya varıldığını duyurdu. Kulüp, oyuncuya emekleri için teşekkür ederek kariyerinde başarılar diledi.

FENERBAHÇE, kaleci İrfan Can Eğribayat'ın transferi konusunda Gençlerbirliği ile anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 2022-2023 sezonundan bu yana Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Eğribayat'a kulübe verdiği emek ve katkılar için teşekkür edilerek, kariyerinin yeni döneminde başarılar dilendi.

Fenerbahçe'nin açıklamasında, "Kulübümüz, futbolcumuz İrfan Can Eğribayat'ın transferi konusunda Gençlerbirliği ile anlaşmaya varmıştır. 2022-2023 sezonundan bu yana çubuklu formamızı taşıyan İrfan Can'a, Fenerbahçemize verdiği emek ve katkılar için teşekkür ediyor; kariyerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun İrfan Can Eğribayat" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Mansur Yavaş İYİ Parti'ye mi geçiyor? Açıklamalar peş peşe geldi

Mansur Yavaş İYİ Parti'ye mi geçiyor? Açıklamalar peş peşe geldi
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Çiftçi açıkladı! Süleymancılar operasyonunun perde arkasından o ülke çıktı

Süleymancılar operasyonunun perde arkasından o ülke çıktı
Fenerbahçe'de ayrılık! İlk maçında da rakip olacak

Fenerbahçe'de ayrılık! İlk maçında da rakip olacak
Dünya devinden Osimhen hamlesi! Galatasaray ile görüşmeler yapılıyor

Son dakika! Galatasaray Osimhen'i mi satıyor?

Fenerbahçe'de ayrılık! Taraftarın sevgilisi para kazandırarak gitti

Fenerbahçe'de ayrılık! Böyle bir sonu kimse tahmin edemezdi
Tuba Ünsal, alınmadığı restorana girmek için yalan söylediğini itiraf etti

Ünlü oyuncunun yaptığı ayıba bakın: Kendisi itiraf etti
Bakan Gürlek'ten 'Alihan Kuriş' operasyonuna ilişkin ilk açıklama

Bakan Gürlek'ten 'Alihan Kuriş' operasyonuna ilişkin ilk açıklama
Tesettür giyimin lideri! Süleymancılara operasyonda Armine de listede

Tesettür giyimin lideri! O da listede