Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat dönemi sona eriyor! İşte yerine gelecek isim

Fenerbahçe'de ara transfer dönemi yaklaşırken kaleci rotasyonunda dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Eğribayat'ın takımdan ayrılması beklenirken, yönetimin yerine düşünülen ismi şimdiden belirlediği öne sürüldü. İddiaya göre Fenerbahçe, eski kalecisi Mert Günok için harekete geçti.

EĞRİBAYAT'TA AYRILIK BEKLENTİSİ

2022-23 sezonundan bu yana Fenerbahçe forması giyen İrfan Can Eğribayat'ın ara transfer döneminde takımdan ayrılması gündemde. 27 yaşındaki kalecinin son dönemde forma şansı bulamaması nedeniyle ayrılığa sıcak baktığı konuşuluyor.

POLONYA'DAN RESMİ TEKLİF İDDİASI

Haberlerde, Eğribayat için Polonya ekibi Legia Varşova'dan resmi teklif geldiği belirtilirken, Fenerbahçe'nin de bu ihtimale karşı alternatif planını devreye soktuğu aktarıldı.

FENERBAHÇE'NİN HEDEFİ: MERT GÜNOK

Sabah'ta yer alan habere göre sarı-lacivertli yönetim, Beşiktaş'ta kadro dışı bırakıldığı iddia edilen Mert Günok'u kadrosuna katmak istiyor. Bu hamle, Fenerbahçe cephesinde "büyük sürpriz" olarak yorumlandı.

YENİDEN FENERBAHÇE'YE DÖNEBİLİR

Fenerbahçe altyapısından yetişen Mert Günok, 2001-2015 yılları arasında sarı-lacivertli formayı giymişti. Tecrübeli eldivenin yeniden Kadıköy'e dönme ihtimali, taraftarlar arasında da şimdiden tartışma yarattı.