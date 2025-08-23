Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat dışında herkes şut çekti

Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat dışında herkes şut çekti
Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 3. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Kocaelispor'u 3-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde kaleci İrfan Can Eğribayat dışında ilk 11'de sahaya çıkan tüm oyuncuların rakip kaleye şut çekmesi dikkat çekti.

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta maçında Fenerbahçe ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan maçı Fenerbahçe, 3-1'lik skorla kazandı.

GALİBİYET YILDIZ İSİMLERDEN GELDİ

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri takımın yeni transferleri Milan Skriniar, Archie Brown ile Anderson Talisca kaydetti.

KALECİ HARİÇ HERKES ŞUT ÇEKTİ

Maçta oldukça iştahlı bir oyun sergileyen Fenerbahçe'de ilk 11 oyuncuları ilginç bir istatistiğe imza attı. Sarı-lacivertlilerdekaleci İrfan Can Eğribayat hariç Kocaelispor karşısında ilk 11'de sahaya çıkan tüm oyuncular, rakip kaleye şut çekti.

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSer_hat:

Ulan Kocaelispor gariban takım,Göztepe de niye penaltıya kadar sıfır şut

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
