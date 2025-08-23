Fenerbahçe'de İrfan Can Eğribayat dışında herkes şut çekti

Trendyol Süper Lig'in 3. hafta maçında Fenerbahçe ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Chobani Stadyumu'nda oynanan maçı Fenerbahçe, 3-1'lik skorla kazandı.

GALİBİYET YILDIZ İSİMLERDEN GELDİ

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri takımın yeni transferleri Milan Skriniar, Archie Brown ile Anderson Talisca kaydetti.

KALECİ HARİÇ HERKES ŞUT ÇEKTİ

Maçta oldukça iştahlı bir oyun sergileyen Fenerbahçe'de ilk 11 oyuncuları ilginç bir istatistiğe imza attı. Sarı-lacivertlilerdekaleci İrfan Can Eğribayat hariç Kocaelispor karşısında ilk 11'de sahaya çıkan tüm oyuncular, rakip kaleye şut çekti.