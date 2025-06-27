Fenerbahçe'de imza çıkmazı! Tarih bir kez daha ertelendi

Fenerbahçe'de imza çıkmazı! Tarih bir kez daha ertelendi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'de imza sürecini yöneten gruplardan yeni bir açıklama yapıldı. İmzaların teslim tarihinin 1 Temmuz'dan 2 Temmuz'a alındığı belirtildi.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de olağanüstü seçimli kongre için imza sürecini yöneten gruplardan yeni açıklama geldi.

İMZALAR 2 TEMMUZ'DA VERİLECEK

Daha önce 28 Haziran'da teslim edileceği belirtilen imzalar, 1 Temmuz olarak son karara varılmıştı. Yapılan açıklamada, toplanan imzaların teslim tarihinin 1 Temmuz'dan 2 Temmuz'a alındığı belirtildi.

İşte yapılan o açıklama;

"27 Haziran 2025 tarihinde Fenerbahçe Spor Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı tarafından tarafımıza iletilen yazıda, Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı talebimize ilişkin imza beyannamelerinin 1 Temmuz 2025 tarihinde yapılacak forma lansmanı nedeniyle, 30 Haziran 2025 veya 2 Temmuz 2025 tarihlerinden birinde ve saat 11:00'de teslim edilmesinin daha uygun olacağı belirtilmiştir.

Yüksek Divan Kurulu Başkanımız Sayın Mehmet Şekip Mosturoğlu'nun bu nezaketli talebini saygıyla karşılıyor, imza teslim gününü 2 Temmuz 2025 Çarşamba günü saat 11:00 olarak revize ettiğimizi kamuoyuna saygıyla bildiriyoruz."

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
Uğurcan Çakır'ın ağabeyinden tepkili paylaşım

Fenerbahçe'yi takibe almıştı! Uğurcan'ın ağabeyinden bomba paylaşım
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Belediye başkanı, çöpü etrafa saçan vatandaşları böyle ifşa etti

Kimse görmüyor sandı ama kamera tüm olan biteni kaydetti
Doğan Holding, dev şirketi elden çıkarıyor

Aydın Doğan, dev şirketi elden çıkarıyor
Rutin kan sonuçlarına bakan hemşire, ekranda gördüğüne inanamadı

Rutin kan sonuçlarına bakan hemşire, ekranda gördüğüne inanamadı
'İş adamının oğlunun düğünü için radarlar kapatıldı' iddiasına DMM'den yanıt

"İş adamının oğlunun düğünü için radarlar kapatıldı" iddiasına yanıt
Fahriye Evcen'den imajını tazeledi

Ekranlara geri mi dönüyor? Yeni imajını paylaştı
Neler yaptı öyle! Ancelotti Arda'nın bu istatistiklerini görünce çok üzülecek

Ancelotti Arda'nın bu istatistiklerini görünce çok üzülecek
Mansur Yavaş 'Siyasetten çekilirim' sözlerine açıklık getirdi

Mansur Yavaş, "Siyasetten çekilirim" restine açıklık getirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.