Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, yeni sezon kadro planlamasını yapmaya başladı. Transfer çalışmalarını sürdürürken takımdaki oyuncularla iletişim kurmaya başlayan tecrübeli çalıştırıcı, bir futbolcunun üstünü daha sahada görmeden çizdi.

RYAN KENT'E YOL GÖRÜNDÜ

Habertürk'ün haberine göre; Jose Mourinho, ilk olarak Ryan Kent'in yeni sezon planlamasının dışında bıraktı. Deneyimli teknik adam, İngiliz futbolcuyu geçtiğimiz sezon kulübe karşı olan tavrı nedeniyle kadroda düşünmüyor.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

2023-2024 sezonunun başında takıma katılan ve fazla forma şansı bulamayan Ryan Kent, sarı-lacivertlilerde 9'u ilk 11 olmak üzere 18 maça çıktı. İngiliz futbolcu, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Bedelsiz olarak transfer edilen 27 yaşındaki Kent'in Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.