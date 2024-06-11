Fenerbahçe'de ilk ayrılık! Jose Mourinho, 1 saniye bile izlemeden o yıldızın biletini kesti
Fenerbahçe'nin teknik direktörü Jose Mourinho, yeni sezon çalışmalarına başladı. Transfer edilecek isimlerin yanı sıra gönderilecek futbolcular üzerinde de yoğun mesai harcayan Portekizli teknik adam, ilk olarak kulübe karşı olan tavırlarını beğenmediği Ryan Kent'in biletini kesti.
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jose Mourinho, yeni sezon kadro planlamasını yapmaya başladı. Transfer çalışmalarını sürdürürken takımdaki oyuncularla iletişim kurmaya başlayan tecrübeli çalıştırıcı, bir futbolcunun üstünü daha sahada görmeden çizdi.
RYAN KENT'E YOL GÖRÜNDÜ
Habertürk'ün haberine göre; Jose Mourinho, ilk olarak Ryan Kent'in yeni sezon planlamasının dışında bıraktı. Deneyimli teknik adam, İngiliz futbolcuyu geçtiğimiz sezon kulübe karşı olan tavrı nedeniyle kadroda düşünmüyor.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
2023-2024 sezonunun başında takıma katılan ve fazla forma şansı bulamayan Ryan Kent, sarı-lacivertlilerde 9'u ilk 11 olmak üzere 18 maça çıktı. İngiliz futbolcu, bu karşılaşmalarda 1 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Bedelsiz olarak transfer edilen 27 yaşındaki Kent'in Fenerbahçe ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.