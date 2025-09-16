Hakan Bilal Kutlualp başkan adaylığından çekildi

Haberler

Fenerbahçe'de 21 Eylül Pazar günü yapılacak başkanlık seçimi öncesi sürpriz bir gelişme yaşandı. Hakan Bilal Kutlualp, Sadettin Saran lehine başkan adaylığından çekildiğini duyurdu. Kutlualp "Camiamızda iki adayın birleşmesine dair yoğun bir talep vardır. Kendisiyle yaptığımız detaylı görüşmeler sonucunda hiçbir hukuki sorunun olmadığını bizlere beyan etmiştir" dedi.

Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı öncesi sürpriz bir gelişme yaşandı. Hakan Bilal Kutlualp, Sadettin Saran lehine başkan adaylığından çekildiğini açıkladı.

"MİLYONLARIN TERCİHİNDE SADETTİN SARAN ÖNDE"

Kutlualp konuyla ilgili açıklamasında şu ifadeleri kullandı; "Değişim isteyen milyonların tercihlerinde Sadettin Saran'ın önde olduğunu göstermektedir. Ayrıca camiamızda iki adayın birleşmesine dair yoğun bir talep vardır. Kendisiyle yaptığımız detaylı görüşmeler sonucunda hiçbir hukuki sorunun olmadığını bizlere beyan etmiştir. Kulübümüzün ve Yüksek Divan Kurulumuzun da kendisinin adaylığını uygun bulduğunu açıklaması ve devlet kurumlarından herhangi bir olumsuz görüş almamış olması, kararımızda etkili olmuştur."

2 ADAY YARIŞACAK

Hakan Bilal Kutlualp'in çekilmesinin ardından Fenerbahçe'de mevcut başkan Ali Koç ve Sadettin Saran başkanlık için yarışacak.

NEFESLER TUTULDU

Fenerbahçe'de Seçimli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, 20-21 Eylül 2025 tarihlerinde Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi ile bitişik parselde bulunan eski Kenan Evren Lisesi arsasında yapılacak.

