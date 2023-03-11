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Fenerbahçe'de Gustavo Henrique krizi! Alacaklarının hepsini peşin istedi

Spor Haberleri

Fenerbahçe, Jesus'un özellikle isteyerek Flamengo'dan kiralattığı Gustavo Henrique ile yoollarını ayırmak istiyor. Fakat 29 yaşındaki futbolcu sezonun kalan bölümündeki alacaklarını talep etmesi nedeniyle yönetimle bir kriz içerisine girdi.

Sarı-lacivertlilerde Jorge Jesus'un özellikle istediği ve kiralık olarak takıma dahil ettiği Gustavo Henrique, kulüpten ayrılmak için tüm alacaklarının peşin bir şekilde ödenmesini istiyor. 29 yaşındaki futbolcu ile sarı-lacivertli yönetim arasında adeta kriz yaşanıyor.

Fenerbahçe'de Gustavo Henrique krizi! Alacaklarının hepsini peşin istedi

FENERBAHÇE KARNESİ

Sezon başında ilk 11'in vazgeçilmez isimlerinden olan Brezilyalı futbolcu, Fenerbahçe ile 22 maça çıktı. Savunma oyuncusu, bu maçlarda 3 gol atmayı başardı.

Fenerbahçe'de Gustavo Henrique krizi! Alacaklarının hepsini peşin istedi

SANTOS, ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Fanatik'te yer alan habere göre, Brezilya ekibi Santos, Sambacı'yı kadrosuna katmak için çalışmalarını sürdürüyor. Gustavo'nun bonservisine sahip olan Flamengo ise Fenerbahçe ile Gustavo Henrique arasındaki görüşmelerin sonuçlanmasını bekliyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Spor Editörü Haberler.com - Spor

Gustavo Henrique Jorge Jesus Fenerbahçe Flamengo Spor Haberler

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