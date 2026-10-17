Fenerbahçe'de Greenwood, Alanyaspor maçında penaltıdan bu sezon 2. kez yararlanamadı

Fenerbahçe'de Greenwood, Alanyaspor maçında penaltıdan bu sezon 2. kez yararlanamadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fenerbahçe'nin Alanyaspor'u 3-0 yendiği maçta Mason Greenwood, 16. dakikada kazanılan penaltıyı kaleci Victor'a takılarak kaçırdı. İngiliz futbolcu bu sezon Konyaspor maçının ardından ikinci kez penaltıdan yararlanamadı.
Fenerbahçe'nin İngiliz futbolcusu Mason Greenwood, Alanyaspor maçında kaçırdığı penaltıyla birlikte bu sezon 2. kez penaltıdan yararlanamadı.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe sahasında mücadele ettiği Corendon Alanyaspor'u 3-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde İngiliz futbolcu Mason Greenwood, ilk yarıda penaltı kaçırdı. Müsabakanın 16. dakikasında Levent Mercan'ın ceza sahası içinde düşürülmesiyle kazanılan penaltıda topun başına geçen Greenwood, kaleci Victor'a takıldı.
25 yaşındaki futbolcu, ligin 2. haftasında oynanan Konyaspor maçında da penaltıdan yararlanamadı. İngiliz oyuncu, Eyüpspor mücadelesinde ise penaltı atışında meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.
Karşılaşmanın 67. dakikasında yerini Kerem Aktürkoğlu'na bırakan Mason Greenwood, bu karara yedek kulübesinde tepki gösterdi.