Haberler

Fenerbahçe’nin Gornik Zabrze rövanş kadrosu belli oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- Ağrıları bulunan Sidiki Cherif'in yanı sıra Yiğit Efe Demir, kadroda yer almadı

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda yarın Polonya ekibi Gornik Zabrze ile deplasmanda karşılaşacağı rövanş mücadelesinin kamp kadrosu duyuruldu.

Sarı-lacivertli kulübün açıklamasına göre ağrıları bulunan Sidiki Cherif'in yanı sıra Yiğit Efe Demir kadroda yer almadı.

Fenerbahçe'nin kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Mert Günok, Ederson Moraes, Tarık Çetin, Milan Skriniar, Nathan Ake, Çağlar Söyüncü, Jayden Oosterwolde, Archie Brown, Levent Mercan, Nelson Semedo, Mert Müldür, Matteo Guendouzi, İsmail Yüksek, Bartuğ Elmaz, Fred Santos, Marco Asensio, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Mason Greenwood, Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba, Anderson Talisca.

Kaynak: AA
Ankara'yı karıştıran salgın iddiası: Hastaneler doldu taştı, şikayetler benzer

Bir ilimiz diken üstünde: Hastaneler doldu taştı, şikayetler benzer
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Göztepe, 900 bin Euro'ya transfer ettiği Juan'ı tarihi bir rakama sattı

900 bin Euro'ya transfer etmişlerdi! Tarihi bir rakama sattılar
4 gün kaldı! İnternetten alışverişte tüm kurallar sil baştan değişiyor

4 gün kaldı! İnternetten alışverişte tüm kurallar sil baştan değişiyor
Sahte hakimden pişkin savunma

Sahte hakimden pişkin savunma! Evinden çıkanlara bakın
Selçuk İnan'dan yıldız futbolcusuna tepki: Kimse Kocaelispor'dan büyük değildir

Kendi futbolcusuna sert tepki: Kimse Kocaelispor'dan büyük değildir
Apple milyonlarca dolarlık kripto dolandırıcılığında suçlanıyor

Apple milyonlarca dolarlık kripto dolandırıcılığında suçlanıyor
e-Devlet'e akın var! Milyonlarca kişi aynı hizmeti kullanıyor

e-Devlet'e akın var! Milyonlarca kişi aynı hizmeti kullanıyor
Konya'daki kuyumcu cinayeti soygun girişimi çıktı

Herkes alacak cinayeti sanıyordu! Gerçek bambaşka çıktı