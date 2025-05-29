''Fenerbahçe'de görev alacak mısınız?'' sorusuna Yılmaz Vural'dan sürpriz yanıt

Süper Lig'de uzun yıllar görev alan ünlü teknik direktör Yılmaz Vural, NTV'de katıldığı bir televizyon programında Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho hakkında değerlendirmelerde bulundu. Yılmaz Vural Portekizli hocayı sert bir dille eleştirirken, Fenerbahçe'nin başına geçip geçmeyeceği sorusuna da cevap verdi.

''B PLANI YOK''

"Jose Mourinho'yu nasıl buluyorsun? Hocalığını beğeniyor musun?" sorusunu büyük bir içtenlikle yanıtlayan Yılmaz Vural, "Farklılık var mı diye bakıyorsun, elinde sihirli değnek diye yorumlayacağım durumda, bakıyorsun maçı izliyorsun B planı yok. Hep oyuncu değiştiriyor." dedi.

"BU ADAMIN İMİTASYONU MU YOLLANDI?"

"Buraya bu adamın imitasyonu mu yollandı?" diyen Vural, "Verdiği demeçlere bakıyorum, Türk toplumunu tanımıyor. Birisi uyandırmıyor mu? Adam baktı ki birilerini suçlamak başarısızlığı örtüyor, yapma! İdolsün sen, adam oldu Fenerbahçe taraftarından daha fazla taraftar" ifadelerini kullandı.

"GÖREMEZSENİZ BÜYÜK AYIP OLUR"

"Seni Fenerbahçe'nin başında görecek miyiz?" sorusuna da cevap veren tecrübeli hoca, "Görmezseniz büyük ayıp olur! Bunu megalomanyak düşünce olarak bakma. Türkiye, belli bir yaşta insanları çöpe atmaya bayılıyor. Ülkemizi yöneten arkadaşlarımız 70'li yaşlarda değil mi? Neden bizler bu yaşlarda iş yapmayalım? Deneyim çok pahalı! Yaşlısına doğru davranan ülke değiliz biz!" yorumunu yaptı.