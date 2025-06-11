Fenerbahçe'de gerilim arttı! Mahmut Uslu Ali Koç'a ateş püskürdü

Fenerbahçe'de gerilim arttı! Mahmut Uslu Ali Koç'a ateş püskürdü
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Fenerbahçe Başkan Adayı Mahmut Uslu, mevcut başkan Ali Koç ile ilgili olay açıklamalarda bulundu. Ali Koç'u sert eleştiren Mahmut Uslu, "Burası Koç Spor Kulübü değil, Fenerbahçe Spor Kulübü." dedi.

Fenerbahçe Başkan Adayı Mahmut Uslu, gündeme dair konuşurken çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ekol Sports'a konuşan Mahmut Uslu, Başkan Ali Koç'u sert bir dille eleştirdi.

"BURASI KOÇ SPOR DEĞİL"

Mahmut Uslu yaptığı açıklamada,"Burası Koç Spor Kulübü değil, Fenerbahçe Spor Kulübü." dedi.

"SABRIMI TAŞIRMASIN"

Ali Koç'un "yalan makinesini patlatır" sözlerine de cevap veren Mahmut Uslu, "Benim sabrımı taşırmasın. Konuşursam ağır konuşurum. O beni tanır. Kimin kimi patlatacağını o zaman görürüz." ifadelerini kullandı. Bu sözler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Mahmut Uslu, Olağanüstü kongreye gidilmesi durumunda Fenerbahçe'ye başkan adayı olduğunu açıklamıştı.

Haberler.com / Cemre Yıldız - Spor
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