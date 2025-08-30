Fenerbahçe'de Gençlerbirliği maçı öncesi sakatlık
Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Jhon Duran, Gençlerbirliği karşısında forma giyemeyecek. Kolombiyalı golcünün tedavisi için planlama yapılıyor.
Süper Lig'in dördüncü haftasında Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.
JHON DURAN MAÇTA YOK
Fenerbahçe'de Benfica maçında sakatlanan ve durumu iyiye gitmeyen Jhon Duran, Gençlerbirliği karşısında forma giyemeyecek. Kolombiyalı golcünün tedavisi için planlama yapıldığı öğrenildi.
SEMEDO DA YOK
Öte yandan Sarı-lacivertlilerde bir diğer sakatlığı bulunan oyuncu Nelson Semedo'da forma giyemeyecek. Deneyimli sağ bek oyuncusu, sakatlığı nedeniyle sahalardan yaklaşık 2-3 hafta uzak kalacak.