Fenerbahçe'de geleneksel bayramlaşma töreni yapıldı

FENERBAHÇE'DE geleneksel bayramlaşma töreni, Kurban Bayramı 'nın 4'üncü gününde gerçekleştirildi.

Fenerbahçe Faruk Ilgaz Tesisleri'nde düzenlenen törene Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, yönetim kurulu üyeleri, dernek başkanları, yüksek divan kurulu ve kongre üyeleri, şube sorumluları, antrenörler, sporcular ve kulüp personelleri katıldı.

ŞEKİP MOSTUROĞLU: İNŞALLAH BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZ DAİM OLUR

Birlik ve beraberliğin önemine vurgu yapan Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Şekip Mosturoğlu, "Fenerbahçe ailesinin değerli fertleri evinize hoş geldiniz, bayramınız kutlu olsun. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Bayramlar birlik ve beraberliğe vesile oluyor. İnşallah birlik ve beraberliğimiz daim olur. Bu birlik ve beraberlikle aşamayacağımız engel, karşılaştığımız her türlü güçlükte de inanılmaz bir güç olacaktır. Hepinizi çok seviyorum. Saygılar, hürmetler" diye konuştu.

SADETTİN SARAN: HAFTAYA DA BİR DEMOKRASİ BAYRAMIMIZ VAR

Fenerbahçe'nin en büyük gücünün kenetlenebilmesi olduğunu ifade eden Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran ise, "Sevgili Fenerbahçe ailem. Burada sizlerle Kurban Bayramı'nı kutlamaktan dolayı mutluyum. Hepinizin Kurban Bayramı kutlu olsun. Nice sağlıklı bayramlara inşallah. Fenerbahçe'nin en büyük gücü şartlar ne olursa olsun kenetlenebilmesi ve bu kenetlenmeleri senelerce yaşıyoruz ve yaşamaya da devam edeceğiz. Bu dokuz günlük bayramda buraya Fenerbahçe sevginizden dolayı zaman ayırıp geldiniz. Seçim ve başkanlık sürecinde bana hep destek oldunuz. Bu desteğinizden dolayı çok teşekkür ederim. Bu destek benim için çok kıymetli ve hiç unutmayacağım. Bugün, burada son bayramlaşma töreninde sizlerle olmaktan hem duygulu hem de mutluyum. Ama bir yere gitmiyorum. Fenerbahçe sevgimiz benim ve arkadaşlarımın içinde. Biz samimi ve sahici bir şekilde destek olmaya devam edeceğiz. Haftaya da bir demokrasi bayramımız var. Fenerbahçe'nin demokrasi bayramı. O da şimdiden kutlu olsun, Fenerbahçe için hayırlısı olsun. Tekrardan hepinize teşekkür ederim. İyi ki varsınız, sağ olun" dedi.

