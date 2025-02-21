Fenerbahçe'de Fred ve Osayi-Samuel cezalı duruma düştü

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş karşılaşmasında Belçika'nın Anderlecht takımına konuk oldu. Sarı-lacivertlilere, tribün olayları nedeniyle 15 dakika durduktan sonra yeniden başlayan müsabakada 2 kötü haber birden geldi.

FRED CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Fenerbahçe'de 45+1. dakikada orta alanda Leoni'ye yaptığı faul sonrasında sarı kart gören Fred, takımının UEFA Avrupa Ligi son 16 turuna yükselmesi durumunda oynayacağı ilk maçta cezalı duruma düştü.

OSAYI DE OYNAYAMAYACAK

Öte yandan Fenerbahçe'de kart sınırında bulunan bir diğer isim olan Osayi-Samuel de 53. dakikada kendi sahasının sağ kanadında Huerta'ya faul yaparak sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Nijeryalı futbolcu da bir tura kalınması durumda ilk maçta forma giyemeyecek. Sarı-lacivertliler, bir üst tura yükselirse İskoç ekibi Glasgow Rangers veya Yunan temsilcisi Olympiakos ile eşleşecek.