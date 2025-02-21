MHP lideri Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama

Bahçeli'nin sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama
İstanbul'da kabus için saat verildi! 34 ilde okullar tatil

34 ilde eğitime kar molası
Zelenskiy baskılara daha fazla dayanamadı: Trump'la anlaşma yapmaya hazırız

Zelenskiy daha fazla dayanamadı, Trump'ın isteğine boyun eğdi
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, berberini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumasına benzetti

Sırp lider berberini bakın kime benzetti! Erdoğan çok yakından biliyor

Fenerbahçe'de Fred ve Osayi-Samuel cezalı duruma düştü

Fenerbahçe'de Fred ve Osayi-Samuel cezalı duruma düştü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe'de Fred ve Osayi-Samuel, Andertlecht ile deplasmanda oynanan UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş karşılaşmasında sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Her iki futbolcu da sarı-lacivertlilerin bir üst tura yükselmesi durumunda ilk müsabakada forma giyemeyecek.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu rövanş karşılaşmasında Belçika'nın Anderlecht takımına konuk oldu. Sarı-lacivertlilere, tribün olayları nedeniyle 15 dakika durduktan sonra yeniden başlayan müsabakada 2 kötü haber birden geldi.

FRED CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Fenerbahçe'de 45+1. dakikada orta alanda Leoni'ye yaptığı faul sonrasında sarı kart gören Fred, takımının UEFA Avrupa Ligi son 16 turuna yükselmesi durumunda oynayacağı ilk maçta cezalı duruma düştü.

Fenerbahçe'de Fred ve Osayi-Samuel cezalı duruma düştü

OSAYI DE OYNAYAMAYACAK

Öte yandan Fenerbahçe'de kart sınırında bulunan bir diğer isim olan Osayi-Samuel de 53. dakikada kendi sahasının sağ kanadında Huerta'ya faul yaparak sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü. Nijeryalı futbolcu da bir tura kalınması durumda ilk maçta forma giyemeyecek. Sarı-lacivertliler, bir üst tura yükselirse İskoç ekibi Glasgow Rangers veya Yunan temsilcisi Olympiakos ile eşleşecek.

Fenerbahçe'de Fred ve Osayi-Samuel cezalı duruma düştü

Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
img

Hamas'tan serbest bıraktığı İsrailli esiri şaşkına çeviren hediye
img

İrfan Can'dan akıl almaz hata
img

Aleyna Tilki kahvehaneye gitti, ortalık yıkıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Neredeyse maç iptal oluyordu: Belçikalılar, Fenerbahçe taraftarını öldüresiye dövmüş

Belçikalılar, Fenerbahçe taraftarını öldüresiye dövmüş
Eşini ve 5 yaşındaki kayınbiraderini bıçakladı

Canını kurtarmak için böyle yardım istedi! Küçücük çocuğa bile acımadı
TFF, Galatasaray Avrupa'dan elenir elenmez paylaşım yaptı

TFF'den Galatasaray elenir elenmez paylaşım geldi!
Canlı yayında sansürlenen cinsellik yorumu! Nur Viral utancından yüzünü kapattı

Sansürlenen cinsellik yorumu! Nur Viral utancından yüzünü kapattı
MR kabininde kamera ile görüntü skandalı: Adli işlem başlatıldı

MR'a girecekken hayatının şokunu yaşadı!
MHP lideri Bahçeli'den 'Askıda 9 Gülek Buğday Projesi'

Dinlenme sürecindeki Bahçeli'den dikkat çeken çıkış

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.