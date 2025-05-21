Fenerbahçe'de Fred'in yanına transfer! Hedef Mourinho'nun eski yıldızı

Bu sezon yarıştığı tüm kulvarlarda da istediği başarılara ulaşamayan Fenerbahçe, gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden gaz verdi. Sarı-lacivertliler, Jose Mourinho'nun Manchester United'dan eski öğrencisi Andre Gomes için harekete geçti.

MENAJERİ İLE TEMASA GEÇTİ

Fenerbahçe, Fransa Ligue1 ekibi Lille'den sezon sonunda bedelsiz olarak ayrılacağını açıklayan 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Angel Gomes'in şartlarını ve son durumunu öğrenmek adına harekete geçti. Sportif direktör Mario Branco, İngiliz yıldızın menajerlik şirketi olan ROOF ile temasa geçerek, oyuncu ile ilgilendiklerini dile getirdi. Kanarya, bu transferle birlikte orta sahadaki kadro planlamasını kısa süre içerisinde tamamlamayı hedefliyor.

OYUNCUNUN PERFORMANSI

Lille bu sezon 20 maçta forma giyen Angel Gomes, 2 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Yıldız oyuncunun piyasa değeri 20 milyon euro olarak gösteriliyor.