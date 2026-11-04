Fenerbahçe'de Dirk Kuyt, Liverpool maçında ilk 11'de 3 değişiklik yaptı

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında İngiltere'nin Liverpool ekibini konuk eden Fenerbahçe'de teknik sorumlu Dirk Kuyt, ligde son oynadıkları Göztepe maçının ilk 11'ine göre kadrosunda 3 değişikliğe gitti.

Kuyt, Chobani Stadı'ndaki karşılaşmada, Göztepe müsabakasına ilk 11'de başlattığı Levent Mercan, Oğuz Aydın ve Kerem Aktürkoğlu'nu yedek soyundurdu.

Hollandalı çalıştırıcı, bu isimlerin yerine Archie Brown, İsmail Yüksek ve Mason Greenwood'u ilk 11'de değerlendirdi.

Liverpool karşısında kalede yine Ederson'u oynarken, savunma dörtlüsünde Nelson Semedo, Milan Skriniar, Kojo Oppong ve Archie Brown yer aldı. Orta alanda İsmail Yüksek, N'Golo Kante ve Matteo Guendouzi forma giyerken, forvet arkasında Mason Greenwood ve İrfan Can Kahveci oynadı. Kuyt, gol yollarında ise yine tercihini Romelu Lukaku'dan yana kullandı.

Fenerbahçe'de Mert Günok, Tarık Çetin, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Mert Müldür, Ognjen Mimovic, Bartuğ Elmaz, Dorgeles Nene, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu ve Vedat Muric ise yedekler arasında yer aldı.

Emre Belözoğlu tribünde

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Emre Belözoğlu, müsabakayı tribünden takip etti.

İsmail Kartal'ın ayrılışının ardından dün teknik direktör görevine getirilen genç çalıştırıcı, müsabakayı tribünden izledi.

Orta sahaya 3 isim

Fenerbahçe'nin teknik sorumlusu Dirk Kuyt, Liverpool karşısında takımını 3 orta saha ile sahaya sürdü.

Sarı-lacivertli takımda sezon başından beri İsmail Kartal'ın yardımcı antrenörlüğünü yapan Kuyt, Kartal'ın ayrılmasının ardından takımını 2'li orta saha ile Göztepe karşısında oynatmıştı.

Oppong yetişti

Fenerbahçe'nin genç stoperi Kojo Oppong, Liverpool maçında ilk 11'de görev aldı.

Sakatlığı nedeniyle durumu merak konusu olan 22 yaşındaki stoper, takımını zorlu müsabakada yalnız bırakmadı.

Hastalığını atlatan Greenwood sahada

Fenerbahçe'nin yıldız ismi Mason Greenwood, hastalığını atlatarak ilk 11'de sahaya çıktı.

Grip olduğu için Liverpool maçı düşünülerek Göztepe müsabakasının kadrosuna alınmayan Greenwood, iyileşti ve ilk 11'de görevlendirildi.

İsmail Yüksek 4 maçın ardından 11'de

Fenerbahçe'nin milli orta sahası İsmail Yüksek, 4 maçın ardından yeniden ilk 11'de görevlendirildi.

Son olarak deplasmanda 6-0 kaybedilen Aston Villa maçında ilk 11'de görev alan ve bireysel hatalarıyla tepki çeken İsmail, ardından sırasıyla Alanyaspor, Slavia Prag, Galatasaray ve Göztepe müsabakalarında ilk 11'de değerlendirilmemişti.

Kuyt eski takımına karşı

Fenerbahçe'de teknik sorumlu Dirk Kuyt, eski takımına karşı kulübede yer aldı.

Kariyerinin son bölümünde sarı-lacivertli ekipte forma giyen Kuyt, Fenerbahçe'nin başında efsanesi olduğu Liverpool'a karşı takımını yönetti.

2 eksik

Fenerbahçe, Liverpool karşısında 2 oyuncusundan yararlanamadı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Nathan Ake ve Marco Asensio, zorlu müsabakada forma giyemedi.

Kaynak: AA