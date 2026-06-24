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Fenerbahçe'de Diego Carlos sağlık kontrolüne katılmadı

Fenerbahçe'de Diego Carlos sağlık kontrolüne katılmadı
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Fenerbahçe, Brezilyalı savunma oyuncusu Diego Carlos'un 23 Haziran 2026'da planlanan rutin sağlık kontrollerine katılmadığını açıkladı. Kulüp, oyuncuyla temas kurma çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Fenerbahçe, Brezilyalı savunma oyuncusu Diego Carlos'un 23 Haziran 2026 tarihinde planlanan rutin sağlık kontrollerine katılmadığını açıkladı.

Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan bilgilendirmede, oyuncunun kendisine iletilen programa uygun şekilde sağlık kontrolünde yer almadığı belirtilirken, Diego Carlos ile temas kurma ve durumunu netleştirme girişimlerinin sürdüğü ifade edildi.

Sürecin Futbol Direktörü Oğuz Çetin'in koordinasyonunda ve kulübün menfaatleri doğrultusunda yakından takip edildiği kaydedildi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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