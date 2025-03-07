Fenerbahçe'de deprem! Çağlar Söyüncü haftalarca yok

Fenerbahçe - Rangers maçının ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Çağlar Söyüncü'nün sağ arka adalesinde yoğun ödem ve kanama tespit edildi.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Fenerbahçe'den Çağlar Söyüncü'nün sakatlığıyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol A Takımımızın dün akşam Glasgow Rangers ile oynadığı UEFA Avrupa Ligi son 16 mücadelesinde sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Çağlar Söyüncü'nün Acıbadem Ataşehir Hastanesi'nde MR görüntülenmesi gerçekleştirilmiştir. Yapılan tetkikler çerçevesinde sağ arka adalesinde yoğun ödem ve kanama tespit edilen futbolcumuzun tedavisine başlanmıştır." denildi.

RANGERS MAÇINDA YOK

Çağlar Söyüncü'nün 10-14 gün sahalardan uzak kalması bekleniyor. Milli stoper, sakatlığı nedeniyle 13 Mart Perşembe günü Rangers ile oynanacak rövanş maçında forma giyemeyecek.

BU SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe'de bu sezon toplamda 33 maçta süre bulan 28 yaşındaki Çağlar Söyüncü, 2 gol attı ve 1 asist yapmayı başardı.