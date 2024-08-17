Fenerbahçe'de dağa çıkan Joao Pedro'ya talip var

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin sözleşme fesih görüşmelerinde bulunduğu Joao Pedro'ya talip çıktı. Joao Pedro 2 yıl aranın ardından İtalya'ya dönebilir.

İTALYA'DAN TALİP VAR

Gianluca Di Marzio'nun aktardığı habere göre Serie B ekiplerinden Salernitana, Joao Pedro ile görüşmelere başladı. 2022-23 sezonu başında Cagliari'den 4.68 milyon euro karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olan Joao Pedro, İtalya'da Palermo forması da giymişti.

DAĞA ÇIKTI İDDİALARI GÜNDEMDEYDİ

Öte yandan Joao Pedro'nun geçtiğimiz günlerde psikolojisinin bozulduğu ve kendini bir dağ evine kapattığı da iddia edilmişti.

4 GOLE KATKI SAĞLADI

Geçtiğimiz sezonu Gremio'da kiralık geçiren Joao Pedro, Brezilya ekibiyle 45 maça çıkıp 2162 dakika sahada kaldı ve 3 gol, 1 asistlik skor katkısı verdi.