Fenerbahçe'de çifte Asensio müjdesi

Fenerbahçe'de sezonun en formda isimlerinden Marco Asensio için yönetim harekete geçti. Sarı-lacivertli kurmayların, İspanyol yıldızın sözleşmesini uzatmak ve kaptanlık görevini vermek istediği öğrenildi.

PERFORMANSIYLA TAKIMIN LİDERİ OLDU

Takıma katıldığı günden bu yana ortaya koyduğu performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Asensio, attığı goller ve yaptığı asistlerle hücum hattının en etkili ismi konumuna yükseldi. Kritik maçlardaki skor katkısı ve saha içindeki liderliği, teknik heyet ile yönetimin dikkatini çekti.

AVRUPA'YA KARŞI ÖNLEM

Yönetimin, Avrupa kulüplerinden gelebilecek olası tekliflerin önünü kesmek ve oyuncuya duyulan güveni net şekilde göstermek amacıyla yeni sözleşme hazırlığında olduğu ifade ediliyor. Bununla birlikte Asensio'ya kaptanlık verilmesi seçeneği de ciddi şekilde değerlendiriliyor.

UZUN VADELİ PROJENİN MERKEZİNDE

Fenerbahçe cephesi, profesyonel yaklaşımı ve takım içindeki ağırlığı nedeniyle Asensio'yu uzun vadeli projenin merkezine yerleştirmeyi planlıyor. İspanyol yıldızın da sarı-lacivertli kulüpte mutlu olduğu ve sezon hedeflerine odaklandığı belirtiliyor.