Haberler

Fenerbahçe'de çifte Asensio müjdesi

Fenerbahçe'de çifte Asensio müjdesi Haber Videosunu İzle
Fenerbahçe'de çifte Asensio müjdesi
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe yönetimi, Marco Asensio'nun sözleşmesini uzatmayı ve İspanyol yıldıza kaptanlık vermeyi planlıyor.

  • Fenerbahçe yönetimi, Marco Asensio'nun sözleşmesini uzatmak için harekete geçti.
  • Fenerbahçe, Marco Asensio'ya kaptanlık görevi vermeyi değerlendiriyor.
  • Fenerbahçe, Marco Asensio'yu uzun vadeli projenin merkezine yerleştirmeyi planlıyor.

Fenerbahçe'de sezonun en formda isimlerinden Marco Asensio için yönetim harekete geçti. Sarı-lacivertli kurmayların, İspanyol yıldızın sözleşmesini uzatmak ve kaptanlık görevini vermek istediği öğrenildi.

PERFORMANSIYLA TAKIMIN LİDERİ OLDU

Takıma katıldığı günden bu yana ortaya koyduğu performansla taraftarın sevgilisi haline gelen Asensio, attığı goller ve yaptığı asistlerle hücum hattının en etkili ismi konumuna yükseldi. Kritik maçlardaki skor katkısı ve saha içindeki liderliği, teknik heyet ile yönetimin dikkatini çekti.

AVRUPA'YA KARŞI ÖNLEM

Yönetimin, Avrupa kulüplerinden gelebilecek olası tekliflerin önünü kesmek ve oyuncuya duyulan güveni net şekilde göstermek amacıyla yeni sözleşme hazırlığında olduğu ifade ediliyor. Bununla birlikte Asensio'ya kaptanlık verilmesi seçeneği de ciddi şekilde değerlendiriliyor.

UZUN VADELİ PROJENİN MERKEZİNDE

Fenerbahçe cephesi, profesyonel yaklaşımı ve takım içindeki ağırlığı nedeniyle Asensio'yu uzun vadeli projenin merkezine yerleştirmeyi planlıyor. İspanyol yıldızın da sarı-lacivertli kulüpte mutlu olduğu ve sezon hedeflerine odaklandığı belirtiliyor.

Alper Kızıltepe
Haberler.com
60 sayfalık Terörsüz Türkiye raporu komisyonda 47 oyla kabul edildi

Yeni dönemin kapılarını açacak rapor kabul edildi
Kritik eşik aşıldı, Öcalan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi

Kritik eşik aşıldı, Öcalan'dan dikkat çeken bir açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti

İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti
Sacha Boey'in golden sonra kime hareket çektiği ortaya çıktı

Sacha Boey'in bu hareketleri kime yaptığı ortaya çıktı
Dev organizasyonun önüne geçen görüntü

Dev organizasyonun önüne geçen görüntü
Öcalan'ın mesajına Kürşad Zorlu'dan net açıklama

Öcalan'ın mesajına Kürşad Zorlu'dan net açıklama
İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti

İç çamaşırına kadar soyduğu çocuğa ahırda işkence etti
Cem Uzan'ı yıkan karar

Cem Uzan'ı yıkan karar! Milyonlarca dolarlık kaçış bitti
İtalyanlar, Juventus'u rezil rüsva etti

Rezil rüsva ettiler! Bütün dünya bu kareleri konuşuyor