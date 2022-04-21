Fenerbahçe'de büyük tehlike! Yıldız savunmacı Szalai sezonu kapatabilir

Shakhtar Donetsk ile oynanan dostluk maçında omzundan sakatlanan Szalai'nin durumu kritik. Mücadelenin ikinci yarısında rakip oyuncuyla çarpışıp acı içinde yerde kalan Szalai, omzunu tutarak 67. dakikada sedyeyle kenara gelmişti. Omzu çıkan 23 yaşındaki futbolcunun omzunun çıktığı tespit edildi ve hızlı müdahale ile yerine takıldı.





KADRODA YOK

Tedavisine başlanan Szalai Rize maçının kadrosuna alınmayacak. Fanatik'teki habere göre detaylı muayeneden geçecek olan yıldız savunmacının sezonu kapatma ihtimalinin de bulunduğu öğrenildi.

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