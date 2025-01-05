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Fenerbahçe'de bu sezon bir ilk yaşandı

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynanan Hatayspor maçının kadrosunda sürprizlere imza attı. Levent Mercan'a ilk kez 11'de şans veren Portekizli teknik adam, Dzeko ve En-Nesyri ikilisini ise beraber sahaya sürdü. Hazır olmayan Livakovic'in yerine de kaleyi İrfan Can Eğribayat koruyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasındaki Hatayspor karşılaşmasının ilk 11'de sürpriz tercihler yaparak bu sezon bir ilke imza attı.

LEVENT MERCAN İLK KEZ 11'DE

Portekizli teknik adam, sezon başında transfer edilen ve fazla forma şansı vermediği Levent Mercan'ı bı sezon ilk kez 11'de sahaya sürdü. 24 yaşındaki futbolcu, bu sezon sadece 2 maçta oyuna sonradan dahil olmuştu.

DZEKO VE EN-NEYSRI AYNI ANDA SAHADA

Mourinho, hattında ise Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri ikilisine birlikte forma verdi. Tecrübeli hoca, bu tercihini "9 gün boyunca üst üste çalışabildik. Sezon ortasında bunu bulmak zor. Sıkı bir şekilde çalıştık. Bazı şeyleri geliştirdik, bazı yeni şeyler katmaya çalıştık. Bugün mesela Dzeko ve En-Nesyri birlikte başlayacaklar. Bunu denemek için çok şansımız olmamıştı çünkü Youssef sezon başı aramıza hemen katılamamıştı" sözleriyle açıkladı.

KALE İRFAN CAN'A EMANET

Öte yandan sarı-lacivertlilerin kalesini Hatayspor maçında İrfan Can Eğribayat koruyor. Hırvat kaleci Dominik Livakovic, hazır olmadığı geçerekçesiyle maç kadrosunda dahi yer almıyor. Yedekler arasında ise kaleci olarak Ertuğrul Çetin yer alıyor.

MAXIMIN KADRODA YOK

Ayrıca Fenerbahçe'de Allan Saint-Maximin, hafif ağrıları nedeniyle tedbir amacıyla maç kadrosunda yer almadı. Oğuz Aydın ise sakatlık dönüşü hazır olmadığı gerekçesiyle maç kadrosunda yok. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan diğer isimler Samet Akaydin ve İsmail Yüksek de Hatayspor maçı kadrosunda yer almıyor.

FENERBAHÇE'NİN İLK 11'İ

İlk 11: İrfan Can Eğribayat, Osayi Samuel, Çağlar, Djiku, Levent, Amrabat, Fred, Tadic, Kostic, Dzeko, En-Nesyri.

Yedekler: Ertuğrul, Mert, Yusuf, Bartuğ, Mert Hakan, Szymanski, İrfan Can, Cengiz, Yiğit Emir, Cenk.

Fenerbahçe'de bu sezon bir ilk yaşandı
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