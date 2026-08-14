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Fenerbahçe, Fred ile Yollarını Ayırdı

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Fenerbahçe, orta sahada görev yapan Brezilyalı futbolcu Fred ile yollarını ayırdı.

Fenerbahçe, orta sahada görev yapan Brezilyalı futbolcu Fred ile yollarını ayırdı.

Sarı-lacivertli kulüp, 33 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinin feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonuna bildirdi.

Deneyimli oyuncunun, Brezilya'nın köklü ekiplerinden Atletico Mineiro'ya transfer olması bekleniyor.

Sarı-lacivertli formayı 3 sezon giyen Fred, göre aldığı 129 resmi maçta 12 gol kaydetti.

Kaynak: AA
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