Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yıldız isim takımdan gidiyor

Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Rodrigo Becao'nun kiralık transferi için anlaşmaya vardı. Maaşın iki kulüp arasında paylaşılacağı aktarılırken, Kasımpaşa'nın oyuncuya son teklifini sunduğu ve Becao'nun karar aşamasında olduğu belirtildi.

  • Fenerbahçe ile Kasımpaşa, Rodrigo Becao'nun kiralık transferi konusunda anlaşmaya vardı.
  • Anlaşmada Rodrigo Becao'nun maaşı Fenerbahçe ve Kasımpaşa arasında paylaşılacak.
  • Kasımpaşa, Rodrigo Becao'ya son teklifini iletti ve oyuncunun karar vermesi bekleniyor.

Fenerbahçe'de kadro hareketliliği sürüyor. İrfan Can Kahveci'nin Kasımpaşa'ya, İrfan Can Eğribayat'ın ise Samsunspor'a kiralanmasının ardından bu kez Rodrigo Becao için de Kasımpaşa iddiası gündeme geldi. Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı bilgilere göre taraflar kiralık transfer konusunda anlaşmaya vardı.

BİR KİRALIK HAMLESİ DAHA

Sarı-lacivertlilerde son dönemde kiralık ayrılıklar dikkat çekiyor. Kasımpaşa'ya kiralanan İrfan Can Kahveci ve Samsunspor'a kiralanan İrfan Can Eğribayat'ın ardından Becao'nun da Kasımpaşa'ya kiralanması gündeme geldi.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu, Fenerbahçe ile Kasımpaşa'nın Rodrigo Becao'nun kiralık transferi konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu. Anlaşmada oyuncunun maaşının iki kulüp arasında paylaşılacağı belirtildi.

SON KARAR BECAO'DA

Habere göre Kasımpaşa, Becao'ya son teklifini iletti ve oyuncuya karar vermesi için süre tanıdı. Brezilyalı savunmacının teklifi değerlendirdiği ve kararını kısa süre içinde vermesinin beklendiği ifade edildi.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
